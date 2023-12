Els xefs Pilar Tanu, del restaurant Can Tanu de Fornells, i Joan Caballo, alumne de la CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy, van oferir a la plaça de s’Algaret de Fornells un showcooking que consistia en un menú nadalenc.

A l'esdeveniment, organitzat per l'Ajuntament des Mercadal i el Consell, ambdós cuiners van elaborar uns deliciosos bunyols de bacallà i galets farcits de lluç amb gambes. Aquests plats van poder ser degustats posteriorment pel públic assistent, el qual podrà tornar a gaudir d'una altra sessió el pròxim dissabte 30 a la plaça Pare Camps des Mercadal.