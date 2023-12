Un total de 23 joves de 12 a 16 anys varen començar la seva vivència a les colònies de Nadal de Santa Eularieta, organitzades per l’Ajuntament d’Alaior, dimecres. La finalitat d’aquesta iniciativa és aprofitar aquests dies per brindar una experiència de companyerisme i convivència amb la natura per la joventut.

Una de les activitats que es varen dur a terme a la casa de colònies va ser un taller de camisetes que va treure l’artista que cadascun tenia dins, omplint les camisetes de creativitat i color. Així mateix, a la programació de les colònies de Nadal destaquen una pujada al Toro, amb dinar i regals nadalencs, un taller de cuina, una gimcana bruta i una activitat d’aventura amb sorpreses. La regidora de Joventut, Maria Antònia Pons, ha declarat que «des de l’àrea de Joventut, és un orgull haver aprofitat aquests dies de vacances de Nadal per organitzar una experiència que pretén reproduir el millor possible, les vivències dels campaments d’antany».