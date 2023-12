Encara que el dia s'ha aixecat amb alguns núvols que tapaven el sol, nou valents s'han animat aquest dissabte a llençar-se a les aigües del port de Maó per celebrar la tradicional Travessa de Nadal, un esdeveniment solidari de Creu Roja amb col·laboració amb el programa «Por la sonrisa de un niño» de Cadena SER, pel qual cada inscrit dona un regal per poder participar.

A les dotze en punt del migdia, la barca transportava als nedadors des de l’oficina d’Autoritat Portuària fins a l’Estació Naval, punt on començava la travessa. En tot just quatre minuts i dotze segons, el jove David Simonet (2007) arribava a la meta i celebrava la seva victòria. El van seguir els atletes del Club de Natació de Maó, Pepe de Olives, amb una marca de quatre minuts i 29 segons, i George Sawyer, qui va registrar un temps de 4 minuts i 45 segons. Les dues úniques representants femenines, Carla Moscons i Andrea Pons Thomas, van marcar un temps de quatre minuts i quaranta-nou segons i sis minuts i dinou segons, respectivament.

Com és costum, no podia faltar el tradicional xocolati preparat per Joana Pons.