Les Festes de Sant Joan de 2024 ja saben qui serà s'homo des Be i es descarregador. Es tracta de José Mercadal Pons, de sa Marjal; i Toni Bosch Florit, fill de l’amo de Son Àngel, respectivament.

Així ho ha donat a conèixer José Mercadal amb una imatge difosa a les xarxes, on apareixen els dos protagonistes del Diumenge des Be d’enguany amb aquestes frases: «Bon any 2024. Ara toca disfrutar dels moments».

Ambdós han estat designats pel caixer pagès de més edat, Antoni Bosch Moll, l’amo de Son Àngel, coincidint amb les festes de Nadal, tal com determinen els costums santjoaners.

'En José de sa Marjal'

José Mercadal Pons (Ciutadella, 1972), conegut com ‘en José de sa Marjal’, lloc on hi va treballar durant anys, sortirà el Diumenge des Be com a representació viva de Sant Joan Baptista. El nou homo des Be participa, des de fa 36 anys, a la Qualcada de les festes de Ciutadella i és un cavaller habitual en els jocs de s’ensortilla, córrer abraçats i rompre ses carotes en els Jocs des Pla.

Sempre ha fet feina com a pagès i ara segueix a les feines del camp en els llocs de Torre del Ram, de Ciutadella, i Binideufà, de Ferreries, propietat, avui, de Víctor Madera.

José Mercadal, de 51 anys, va ser l’amo, durant vuit anys, a Parella; i després, durant 17 anys, a sa Marjal Vella, on va néixer la seva esposa, Joana Torres Salord. Són pares de dos fills: Josep, que durant cinc anys va anar a sa Qualcada de Sant Joan; i Iris.

Els seus moments de la festa

Els moments més emotius i intensos de les festes de Ciutadella són, per José Mercadal, l’entrada al caragol des Born el Dissabte de Sant Joan; el replec del matí del dia de Sant Joan; i tenir l’oportunitat de fer alguna carrera en els Jocs des Pla el capvespre del dia de Sant Joan.

Es descarregador és Toni Bosch Florit, de 17 anys, fill de l’amo de Son Àngel, Antoni Bosch Moll, i Catalina Florit Torres. Actualment es alumne de l’Institut Ma. Àngels Cardona de Ciutadella.