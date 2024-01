L’equip Es Moliners es va proclamar el passat dissabte campió del joc de la bolla en haver guayat per 12-4 punts a Es Tords en la XIX Copa de Menorca del joc de la bolla Sant Antoni 2024 celebrat en el jugadero del CCE Sant Lluís, amb l’organització de l’entitat cultural i esportiva i la col·laboració del Consell insular i l’Ajuntament de Sant Lluís. Una competició celebrada en un moment que aquest joc tradicional torna a agafar força.

El 2020 la pandèmia de la covid-19 va significar un punt d’inflexió per al joc de la bolla, donat que el jugadero o pista de joc del CCE Sant Lluís va estar tancat durant un temps i, a més, posteriorment els jugadors de més edat van deixar d’anar a fer les habituals partides d’aquest joc tradicional per temor a contagiar-se del virus en estar en contacte amb altres persones en un espai tancat.

La nova junta directiva del CCE Sant Lluís, presidida per Martí Huguet, ha apostat per revitalitzar el joc de la bolla, obrint el jugadero als més joves i al públic en general. Així, aquest mes de gener, dos grups d’alumnes de l’IES Cap de Llevant i un grup d’usuaris del casal de Joves des Molí de Baix han visitat les instal·lacions per aprendre a jugar a la bolla, rebent les explicacions d’un jugador experimentat i fent pràctiques amb les bolles. A més, els dimarts i dijous capvespre, el jugadero del CCE Sant Lluís està obert per aquelles persones que vulguin fer partides de la bolla.

La batlessa de Sant Lluís Loles Tronch i el conseller de Cultura Joan Pons Torres van assistir a la gran final, lliurant els trofeus a l’equip campió i als participants. Foto: Deportes Menorca

Campionat

La celebració del dinovè torneig de Sant Antoni de la bolla ha comptat amb la participació de quatre equips -Es Moliners, Es Tords, Punt Blau i Vessuts- formats per sis jugadors cada equip, que entre els dies 9 i 18 de gener van disputar una sèrie de partides, jugant tots contra tots. Els dos millors classificats havien de disputar la gran final.

Es Moliners i Es Tords, capitanejats pels jugadors Eloy González i Joan Hernández, respectivament, van ser els dos primers classificats, aconseguint cada equip dues victòries i una derrota -precisament la derrota des Moliners va ser davant Es Tords-, per la qual cosa el passat dissabte els dos equips van disputar la final del torneig.

Alumnes del CEIP Cap de Llevant practicant la bolla. Foto: CCE Sant Lluís

A la gran final de la bolla, Es Tords va començar guanyant la primera bollada amb quatre punts (0-4), mentre que Es Moliners van aconseguir guanyar les dues bollades següents, la primera amb dos punts (2-4) i la següent amb un punt (3-4).

Amb aquest parcial tan ajustat, Es Tords va fer-se amb la següent bollada de tres punts (3-7), però a partir d’aquí la partida es va decantar a poc a poc per as Moliners, que van guanyar tres bollades de forma consecutiva, amb quatre punts (7-7), un punt (8-7) i quatre punts (12-7), proclamant-se de forma brillant campió del torneig de Sant Antoni.

Al final de la partida, la batllessa de Sant Lluís, Loles Troch, i el conseller de Cultura, Joan Pons Torres, van dirigir unes paraules als presents, lliurant-se els respectius trofeus a l’equip campió i als jugadors participants.