¿Quién no ha caído en la tentación de comprar bolígrafos y rotuladores de colores y libretas bonitas con las que llenar las mochilas más chic? ¿Quién no ha soñado con tener las facturas y los documentos archivados y organizados perfectamente para poder consultarlos en cualquier momento? ¿Y quién no ha buscado una impresora a buen precio, así como tintas y otros consumibles para su empresa?

A todo ello y a mucho más da respuesta Carlin , una empresa líder en papelería con los mejores precios del mercado. Esta franquicia no solo es un referente en material escolar, papelería, sellos personalizados y todo tipo de consumibles para el cliente particular, sino que destaca el amplísimo abanico de referencias para equipar un negocio. Ofrece, en este sentido, un servicio integral que además de incluir todo el material de oficina que precisa cualquier empresa, también la dota de mobiliario, sillas, llaveros, blocs de comandas de camarero, dosificadores de jabón, secamanos, percheros, relojes de pared y lámparas, para citar solo algunos artículos disponibles y a unos precios irresistibles. Y con la preparación de los negocios de cara a la temporada, es un buen momento para conocer el catálogo integral de que dispone Carlin. Todo tipo de material escolar y de oficina, en Carlin Menorca Esta empresa ofrece, además, un servicio de entrega a domicilio para el sector empresarial en un plazo inferior a las 48 horas y una atención personalizada. Y es que, ante un universo de referencias tan amplio como el que dispone Carlin, su equipo humano se convierte en el mejor aliado para hacerse con el producto adecuado. El cliente encontrará una atención exquisita, aderezada con mucha profesionalidad y gran experiencia. Asimismo, hay que anotar que la franquicia comercializa productos de las mejores marcas del mercado en el mundo de la papelería. Son su seña de identidad los artículos de firmas punteras como Milan, Miquelrius, Apli, Stabilo, Alpino, Oxford, Pilot, Petrus, Pritt, Jovi o Casio, entre muchas otras. A ello, hay que agregar la marca blanca de Carlin, Liderpapel, así como la marca propia Carlin en artículos destacados de la tienda. Para conocer más detalles sobre este amplio abanico de opciones que pone a disposición, puede consultar la página web corporativa de Carlin Menorca, a través de la que es posible realizar pedidos online con entrega a domicilio. Incluye la friolera de más de 20.000 referencias disponibles. Además de todo ello, la marca lanza cada cuatro meses un nuevo catálogo de ofertas. ¡Es difícil no sucumbir a precios tan atractivos! Crece en posicionamiento y producto Carlin ha logrado posicionarse entre las mejores empresas de papelería en la Isla gracias a una consolidada trayectoria. Con más de 30 años al servicio de sus clientes, Carlin amplía ahora sus horizontes y crece en posicionamiento y producto tras el cambio de gestión producido en abril del año pasado. Fue entonces cuando Serba 100, la empresa propietaria de la cadena de jugueterías Toy Planet Menorca, adquirió Carlin, lo que ha supuesto un impulso tanto en calidad como en cantidad. Con la incorporación de Toy Planet, se encuentra una sección de juguetería Esta operación ha significado la incorporación del material de Toy Planet a la tienda de Carlin ubicada en Alaior, con el fin de que ambos sectores se complementen y ofrezcan una gama más amplia de productos. Por lo tanto, además del material de papelería hasta el momento disponible, ahora el cliente puede encontrar una sección de juguetería, artículos de regalo, mochilas y todo tipo de portatodos, entre otros. Esta unificación de secciones otorga numerosas facilidades. Ejemplo de ello son las listas de comuniones que, pese a que ya se realizaban en Toy Planet Menorca, ahora se amplían con todo el material de papelería disponible en Carlin. Hay que indicar, asimismo, que todas las tiendas Toy Planet Menorca se convierten en puntos Click & Collect de Carlin. Datos de interés Dirección: Calle San Juan Bautista, 2. Alaior

Calle San Juan Bautista, 2. Alaior Web: www.carlinmenorca.es

www.carlinmenorca.es Instagram: @carlinmenorca

@carlinmenorca Teléfono comercial: 652348390

652348390 Teléfono tienda: 971378383