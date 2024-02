El presentador Jordi Évole repasa este domingo esta noche en su programa 'Lo de Évole' la vida y trayectoria de Ana Bélén, un programa donde la artista confiesa que sufrió acoso sexual de un director de cine -al que no identifica- durante el rodaje de una película. El programa fue grabado hace unos meses en Menorca, lugar que se ha convertido en refugio para la cantante.

«Sí, me pasó, fuera de rodaje con un director. Yendo por la calle, de noche, y me arrinconó contra la pared y me besó, pero sin haber habido insinuación antes, fue desagradable», con estas palabras Ana Belén reconocerá a Évole que sufrió el acoso de un cineasta.

Ana Belén denuncia un caso de abuso por parte de un director de cine.pic.twitter.com/fWMyhhsgEF — Jordi Évole (@jordievole) February 3, 2024

Según ha adelantado en su cuenta de X Évole, éste le pregunta a la artista si es un nombre conocido, ante lo que ella asiente. También, añade Ana Belén sobre su reacción: «yo qué sé, me daría esa risa nerviosa ante la situación inusual y violentita y deseando llegar pronto a mi hotel». «Y luego -apunta la cantante- tuve que rodar toda la película con él y no hubo nada».

Pocos días antes de presentar la gala de los Premios Goya junto a Los Javis, la artista madrileña repasa su trayectoria con Évole. Ambos recorren la isla mientras recuerdan cómo ella empezó cantando a diario en la radio, cuando era todavía una niña y actuaba con su nombre, Pilar Cuesta. De esa ‘niña prodigio’ partió una carrera que hoy incluye 35 discos, 40 películas y centenares de representaciones teatrales.

En el avance del programa se pueden ver escenas grabadas en Es Grau, el puerto de Maó y Punta Nati, entre otros. La Sexta emite este domingo, a las 21:25 horas, el programa.