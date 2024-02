Prop de tres-centes persones van assistir el passat dissabte a l’Hotel Sagitario, de Ciutadella, al sopar solidari que va organitzar l’Associació Bellver a benefici del Projecte Divers, una iniciativa fundada el febrer de 2022 dedicada a la inclusió i el suport de persones amb diversitat funcional.

La vetllada, que va comptar amb l’assistència de la batlessa de Ciutadella Juana Mari Pons Torres, va començar a les 19 hores amb la presentació d’una exposició fotogràfica sobre el dret a somiar. Una hora després, els assistents van poder degustar un sopar servit per l’equip de l’hotel i integrants del Projecte Divers.

El cantautor Bep Marquès va ser l’encarregat de fer de speaker durant la rifa d’objectes de la marca Ansa per Ansa i una aquerel·la original de Rafel Jofre. La vetllada va continuar amb la celebració d’una desfilada de moda de la col·lecció Ansa per Ansa, amb la participació com a models dels integrants de Divers. L’animació es va anar incrementant amb la celebració d’un ball de saló que va comptar amb les actuacions musicals de Bep Marquès i Kati Cris

Conscienciació

La finalitat de la vetllada solidària de Projecte Divers no va consistir únicament en la recaptació de fons per finançar les activitats que desenvolupa la iniciativa engegada per l’Associació Bellver, sinó que també pretenia augmentar la consciència sobre l'objectiu del Projecte Divers, com és la promoció de la inclusió activa de persones amb diversitat funcional amb la creció de noves realitats i espais on tothom es senti valorat.