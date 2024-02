Els exemplars ‘Ch. Jov. Nala de can Vachiano’, en la categoria femenina, i ‘Multi ch WDS de can Benet Pep Gonella’, en la masculina, es van proclamar ahir campions absoluts del IIIConcurs Nacional Menorca de Ca de Bestiar celebrat a Alaior, amb l’organització del Club Nacional del Pastor Mallorquín i la participació destacada d’Ana Isabel García, jutgessa internacional de la Real Sociedad Canina de España.

La plaça Espanya, d’Alaior, va ser l’escenari de la competició, amb la participació de trenta-sis exemplars, que va començar a les 10 hores i es va perllongar durant quasi tres hores. ‘Tronxo’ va ser elegit el Millor mascle de Menorca, mentre que la Millor femella de l’Illa va ser ‘Boira’, propietat d’Ana Sarris de Ciutadella. En aquest sentit, el secretari del club organitzador, Marino Talavante, assegurava que «ha estat formidable que al millor ca i millor cussa de Menorca hi hagués un munt d’exemplars participants».

Un fet destacable va ser la participació de quatre exemplars que són campions del món, tres d’ells mascles i l’altra femella, «consider que és un autèntic èxit que hagin participat en el concurs celebrat a Alaior. A més, any rere any el nivell del concurs ha millorat moltíssim», assenyalava Talavante.

Altres premis van ser Millor lot de cria: de can Benet, de Marino Talavante; Millor parella, de Blai Vachiano; Millor jove, ‘Ch Jov Nala de can Vachiano’, de Blai Vachiano; Millor cadell, ‘Blue de Casa Thermoz’, de Joan Giganters; Millor baby, ‘de can Benet Vina Vina’, de Toni Sintes.

Marino Talavante va expressar el seu agraïment a tots els patrocinadors del concurs, i especialment a l’Ajuntament d’Alaior, a més del delegat del club a Menorca, Rafel Moll, «que ha fet una feina fantàstica per poder celebrar aquest concurs a Alaior».