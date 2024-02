El dia de Santa Eulàlia, 12 de febrer, quan el sol es pon, la llum de colors que entra per la rosassa (finestral circular, calat i vidrat) de la façana sud-oest coincideix amb la rosassa petita de la façana contrària de l’església d’Alaior que du aquest nom. És un fenomen peculiar i vistós, que es produeix també a finals d’octubre, i del qual existien molts comentaris al poble però cap documentació ni estudi empíric. Aquest estudi el van fer al llarg de 2023 Osvaldo Correche i Biel Garriga, amb 275 visites els capvespres al temple, i el van explicar dilluns, dia de Santa Eulàlia, a les més de 120 persones que van acudir a l’església per contemplar-ho. Els van mostrar fotografies i el resum del treball fet.

Osvaldo Correche explica que aquestes coincidències capritxoses tenen molta popularitat, es promocionen com a reclams per als visitants, a Mallorca, però que a Menorca fins ara no passaven de ser comentaris de veïns del poble, dels habituals de la parròquia, sense confirmar. Quan la llum del sol entra al temple passeja per la façana contrària fins a materialitzar-se una coincidència amb la rosassa petita, que no és casual. Correche explica que es va buscar quan es va construir l’edifici religiós d’Alaior, i que de fet és una cosa que passa a totes les esglésies.

La idea de donar visibilitat a aquest fenomen va sorgir a la pandèmia, quan Garriga anava a l’església per caminar dins el temple amb el llavors rector. Aquells mesos va comprovar que aquells comentaris, gairebé una llegenda local, tenien una base. L’any passat ja es va fer una primera observació oberta i comentada, amb unes 40 persones, però enguany ja es disposa de més informació i documentació. Com els 53 dies que passen des del solstici per trobar la feliç coincidència, i la distància amb el segon dia que es dona. Concretar la data de l’octubre va ser una mica més difícil, pels núvols d’aquests dies. De fet, gràcies a aquesta feina constant, també se sap ara que els dies posteriors a Santa Eulàlia el reflex de la llum solar baixa un poc i dibuixa, amb la rosassa petita, la forma d’un número vuit. L’església estarà oberta aquesta setmana, fins el dijous, de 16.30 a 17.30 hores per qui ho vulgui veure.

Un altre dia especial, comenten els promotors de la iniciativa, és el 12 d’octubre, festivitat del Pilar. En aquest cas la llum del sol coincideix amb la figura de Crist a la creu que hi ha a la paret del temple. En aquest cas sí que es tracta, comenten, d’un fenomen casual, però igualment d’un gran atractiu estètic.