Una disciplina que traza un puente entre el arte y la ciencia. Esa podría ser una buena definición de la ilustración científica. Sobre por qué esta es «indispensable» hablará esta tarde en Ca n’Oliver (19 horas) Joan Mir Arguimbau (Ferreries, 1991), doctor en Ciencias del Mar e ilustrador. El menorquín, biólogo marino con máster en Oceoanografía, disertará sobre los avances de la historia científica y la ilustración aplicada a esa ciencia, dos disciplinas que a su juicio «van de la mano».

Mir, que trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, recalca como la ilustración científica «no se puede entender» si no se analiza con perspectiva histórica. «Me refiero a que en un gran número de expediciones naturalistas era imprescindible para poder mostrar lo que había en otros lugares del mundo», recuerda.

El biólogo marino menorquín, doctor en Ciencias del Mar, trabajando en su estudio en el diseño de una ilustración sobre el mundo científico | J.M.A

Al hilo de su conferencia, explica que la ilustración ha pasado por varios momentos en los que perdió valor, como por ejemplo cuando irrumpió la fotografía, «pero continúa siendo una disciplina muy útil» y actualmente en auge a la hora de comunicar, «porque al final hay lugares a los que la fotografía no llega y la ilustración sí».

El biólogo tienen la suerte de juntar dos de sus grandes pasiones: su vocación profesional con el que siempre ha sido un hobby. El resultado es una actividad científico artística que «se caracteriza por ser muy objetiva. Obviamente hay un componente artístico, pero todo debe ser muy preciso, no está abierto a que el autor haga sus propias interpretaciones». Para eso último, habría que inclinarse hacia otro campo, el de una ilustración más naturalista, apunta.

Mir, a quien le ha gustado el arte desde bien joven, campo en el que experimentó con el dibujo y la pintura al óleo, hace uso de la ilustración para el ejercicio de su profesión como biólogo por las mañanas, pero por las tardes profundiza en la materia con trabajos por encargo. Y parece que no le falta trabajo: «Venimos de unos años en los que estaba un poco de capa caída, pero está cogiendo mucha fuerza porque la ciencia está cada vez más obligada a comunicar». Estamos hablando de un tipo de ilustración que no solo está concebida para publicaciones científicas, «va más allá, se trata de explicar un concepto a diferentes públicos, no solo al especializado», puntualiza.

Pone como ejemplo las infografías e ilustraciones de publicaciones como «National Geographic», un tipo de divulgación «que muchas veces mezcla partes científicas que son muy objetivas y precisas con un apartado artístico para hacerlo, básicamente, más bonito y visual». Mir trabaja con herramientas digitales, que le ofrecen una gran versatilidad, pero también con tinta, acuarela y lápices polychromos.