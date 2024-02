Ahir va tenir lloc a la parròquia de la Concepció de Maó la presentació del cartell original de Víctor Pons Arnau i la programació dels actes que es celebraran amb motiu de la Setmana Santa, amb l’assistència del consiliari de les vuit confraries de Maó, Joan Tutzó, i els germans majors o representants d’aquestes.

La confraria de sant Pere Apostol, amb seu a la parròquia de la Concepció i que enguany celebra el 25è aniversari de la seva creació amb 340 confrares, ha estat l’encarregada del cartell i, a més, acollirà el pròxim dia 20 de març, a les 20.30 hores, el pregó que anirà a càrrec de l’investigador i confrare Francesc Carreras Catxot.

El pregoner d’enguany de la Setmana Santa de Maó, que a més d’investigador i documentalista també és des de fa quaranta-cinc anys membre de confraria de la Sang, és autor de sis llibres i uns quatre-cents articles en diaris i revistes amb les seves recerques històriques sobre la Setmana Santa i de les confraries en diferents poblacions de l’Illa.

Quant als llibres publicats per Carreras s’ha de mencionar la història de les confraries de Sant Lluís, el «Costumari popular de la Setmana Santa de Maó entre el 1800 i el 2012» i la «Història de la confraria de la Sang, La Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 1772-2022». Al llarg de l’any passat, Carreras ha realitzat diferents treballs d’investigació, un d’ells per a la confraria del Natzarè de Ciutadella, un altre per la confraria homònima de Ferreries i un tercer sobre la història de la representació del devallament de Crist a la creu, que solia fer-se el capvespre del Divendres Sant.

Processons

El programa d’actes inclou les següents processons. El Diumenge de Rams tindrà lloc la processó del Via Crucis, amb la concentració prèvia a la plaça de Sant Francesc; el Dilluns Sant es celebrarà la processó de la confraria de la Sentència; el Dijous Sant les diferents confraries, sense passos ni bandes de música, participaran en la processó del Sant Silenci; el Divendres Sant es celebrarà la processó del Sant Enterrament; i el Diumenge de Pasqua sortirà la processó de l’Encontre.

El apunte Una confraria de vint-i-cinc anys que té als voltants de 340 confrares La confraria de sant Pere Apòstol, de la qual és germà major Mario Vidal Cardona, celebra enguany el 25è aniversari de la seva fundació arran de la iniciativa encapçalada pel rector de la Concepció, Joan Miquel Sastre i un grup de fidels, que el 8 de desembre de 1998 va obtenir l’aprovació de Roma. El primer germà major de la confraria va ser Jordi Farrés Forasté, que el va succeïr en el càrrec Braulio Vidal Cardona i des de 2015 ho és el seu germà Mario Vidal Cardona. Actualment, la confraria de sant Pere Apòstol té als voltants de 340 confrares.