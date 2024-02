La nova edició del Concurs Nacional de Cuina aplicada a la Vaca Vermella de Menorca comptarà amb un jurat de primera el proper 3 de març a la Plaça de la Llibertat de Ciutadella. Reconeguts xefs com Sergio Fernández, Koldo Royo i Joan Bagur avaluaran els plats preparats pels concursants. El president de l'Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears, José Cortés; el director de Foodies on Menorca, Bep Al·lès; i la cofundadora de la guia online Cómete Menorca, Sió Bosch, són els membres que completen el jurat.

Val a dir que Sergio Fernández té una llarga i extensa trajectòria en el món culinari i ha participat en nombroses demostraciones, fires i jornades gastronòmiques a ciutats com Praga, Varsòvia, Zúric i Tòquio. Per la seva part, Koldo Royo presenta a Canal Cocina un programa de cuina basca i és reconegut per haver aconseguit una estrella a la Guia Michelin amb les seves propostes al restaurant Porto Pi (des del 1989 fins al 2007). Joan Bagur, xef popular a Menorca, ha desenvolupat la seva carrera professional als restaurants de Morvedra Nou i Rels; i ara és el xef executiu de Vestige Collection, la cadena de l'empresari Víctor Madera.

Com funcionarà el concurs?

D'entre tots els aspirants que s'hagin apuntat, s'escolliran un màxim de vuit finalistes que hauran de presentar set racions del plat elaborat amb carn de vaca de raça autòctona com a matèria primera destacable o única.

El jurat puntuarà segons presentació, gust i importància de la vaca vermella en l'elaboració. S'han establert tres premis: un primer dotat amb 1.000 euros, un segon amb 500 euros i un tercer amb 300 euros, a més a més del diploma que rebran la resta de cuiners per la participació.