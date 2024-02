Un grup de 15 socis i simpatitzants de l’Ateneu de Maó va visitar Algèria entre el 8 i el 15 de febrer per descobrir les restes de l’emigració menorquina a Alger entre el segle XIX i XX.

El grup expedicionari ha pogut conèixer, gràcies a les explicacions del professor i especialista en la matèria Martí Carbonell, les petjades menorquines que encara hi queden a Algèria, en especial els pobles de Fort de l’Eau, Ain Taya, Rouiba i Kouba, visitar els seus cementiris amb centenars de tombes amb llinatges menorquins, descobrir les obres del pintor alaiorenc Josep Sintes i seguir el rastre del descendent de menorquins Albert Camus, net per via materna de la santlluïsera Catalina Cardona Fedelich, que essent una joveneta va emigrar amb la seva família a Algèria.

El grup va quedar sorprès de les intenses restes dels menorquins emigrats que encara es poden veure a Alger avui dia i han quedat meravellats del ric patrimoni cultural del país nord-africà i de l’hospitalitat de la seva gent en un país completament tancat al turisme.

Nou viatge

El pròxim mes d’abril un nou grup d’ateneistes realitzarà un altre viatge a Alger, el qual serà el setè viatge que l’entitat organitza a Algèria.