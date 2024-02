Una gran projecció audiovisual, set jocs analògics i digitals interactius, i quatre maquetes a escala de dibuixos reals originals protagonitzen l’exposició «Leonardo da Vinci. Observa. Qüestiona. Experimenta», que es pot visitar fins al pròxim dia 2 d’abril a l’Esplanada de Maó. Aquesta exposició, organitzada per la Fundació la Caixa amb la col·laboració de l’Ajuntament de la ciutat, permet al visitant aproximar-se a la curiositat insaciable del geni per antonomàsia del Renaixement.

Aquesta qüestió definitòria de Da Vinci, la curiositat insaciable, queda perfectament plasmada en l’exposició que consta de dos espais diferenciats. A l’interior de la mostra, una gran projecció audiovisual presenta un dia qualsevol de la nostra vida quotidiana inspirant-se en la mirada de Leonardo. Seguidament, els visitants es troben amb set jocs interactius, tant analògics com digitals, amb què poden jugar per comprendre, experimentar per crear, i descobrir el denominador comú de la intel·ligència i la sensibilitat.

Les maquetes estan construïdes amb materials d’avui dia. | Gemma Andreu

Aquests jocs són «Un secret comú», que convida a connectar elements aparentment no relacionats; «És o no és?» en què a partir de quatre retrats femenins els visitants centren la seva mirada en un punt per entrenar la seva capacitat d’observació; «Darrere l’ombra» aprofundeix en els conceptes de llum i ombra, definitoris en l’obra de Leonardo, i mostra la importància de pensar amb les mans: tocar per saber; «Desconnexió» posa en pràctica la capacitat de descompondre objectes complexos en diferents elements que tenen una funció concreta dins del conjunt; «Circuit d’enginy» és un joc d’equip que mostra alguns dels mecanismes que Da Vinci va idear i que reforça la idea de col·laboració i treball en equip amb què han avançat la ciència i la tecnologia; «Acció automàtica» es basa en l’experimentació física d’uns mecanismes que ofereixen diferents moviments; i finalment, «La llibreta de Leonardo» posa a prova l’observació i la retentiva visual a partir de les seves obres, mentre s’exposen algunes lliçons extretes del seu «Tractat de pintura».

Un dels jocs instal·lats a l’espai interior. | Fundació La Caixa

Exterior

La interacció continua a l’exterior on hi ha instal·lades quatre maquetes a escala real, que són interpretacions fidels dels dibuixos originals de Da Vinci i estan construïdes amb materials d’avui dia. Són «Cargol aeri», per demostrar que el cargol d’Arquímedes podia ser útil per guanyar la densitat de l’aire; «Home de Vitruvi», un estudi de les proporcions humanes; «Màquina voladora», estructures fetes a partir de canyes i cordes que van servir d’inspiració en la creació de l’ala delta; i «Vaixell de pales», amb què Da Vinci pretenia incrementar la velocitat dels rems, reduir el nombre d’homes necessaris per moure el vaixell i aconseguir més espai per a la càrrega.