Unes vuitanta fotografies, d’entre finals dels anys quaranta i els anys vuitanta del passat segle, material pedagògic de l’època, dues maquetes del centre escolar elaborades pels actuals alumnes i les feines d’un projecte d’anàlisi de la realitat escolar elaborat el passat mes formen l’exposició del 75è aniversari del CEIP Sant Lluís amb què l’equip directiu i docent del centre ha volgut compartir aquesta efemèride amb la comunitat educativa i amb el poble en general.

L’exposició es va inaugurar el passat dimarts capvespre, amb la particularitat que estava repartida en diferents dependències del centre, amb l’inici a l’entrada principal i la sortida al pati des Pou, per la qual cosa s’havia de recórrer l’interior de l’edifici original inaugurat el gener de 1949, que posteriorment ha sofert dues ampliacions.

Grup dels fillets que a finals dels anys seixanta estudiaven a l’escola.

Les fotografies exposades corresponen al període comprès entre el curs 1949-1959 i la dècada de 1980, tot i que es poden veure unes interessants imatges de la construcció de l’escola, entre finals de 1935 i el 18 de juliol de 1936, en què les obres van quedar paralitzades per la Guerra Civil.

Actual equip docent del centre amb la directora Patricia González.

La majoria de les fotografies mostren diferents grups de fillets i filletes amb els seus respectius mestres a les escales de l’entrada principal i algunes a les escales d’accés al pati des Pou, hi ha imatges del professorat de diferents anys, d’equips de bàsquet a la pista esportiva annexa inaugurada el 1971, algunes excursions que es van fer, com al poblat de pescadors de Binibèquer Vell, i actes religiosos que es celebraven al vestíbul del centre, entre altres. També es pot veure l’acte d’imposició de la creu de l’Ordre Civil Alfonso X el Sabio al pedagog santlluïser Francisco Pons Pons, celebrat a la mateixa escola.

Un llibre escolar, una pilota de roba i una baldufa.

Materials

A la mostra organitzada al centre, que es podrà tornar a veure els pròxims dimarts dia 27 de febrer i 5 de març, també hi ha altre material d’època, com llibres i enciclopèdies escolars, llibretes amb exercicis, les bates blanques que duien les filletes, una curiosa maleta de llenya amb què els alumnes anaven a classe i objectes per jugar, com una baldufa i una pilota de roba. A partir del 6 de març, l’exposició fotogràfica es podrà veure a la Sala Albert Camus fins al pròxim 24 de març.