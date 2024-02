Encarni Mudarra Sánchez (Granada, 1978), conocida cariñosamente como ‘Nani’, llegó a la Isla un 2 de enero de 2002 con solo 22 años para cubrir una beca en el punto de información europeo del Consell.

Aunque en un principio tan solo iba a estar un año, su periplo se ha extendido hasta el día de hoy, ya que actualmente trabaja como tesorera del Ayuntamiento de Maó desde el año 2005. ‘Nani’, la nueva andaluza del año, vive feliz en Menorca junto a su marido, al que conoció en la Isla y con el que guarda una curiosa conexión granadina, y sus cuatro hijos, los cuales no olvidan sus raíces andaluzas gracias, en parte, a su bien más preciado: el aceite de Santa Ana (Jaén), el pueblo de su madre.

Llegó para cubrir una beca en el Consell de incialmente un año. ¿Se podría decir que la beca se ha alargado 22 años más?

—Sí, me echaron un guiño (risas). Había terminado la carrera en junio y me tomé el verano de descanso total. A principios de septiembre empecé a buscar trabajo y eché currículum en todos los sitios: en Granada, el resto de Andalucía, toda España y hasta en el extranjero. Quince días más tarde, no me llamaban de ningún sitio y me empecé a desesperar.

Uno de mis hermanos me propuso hacer un máster, algo que no se estilaba por aquel entonces. Él trabajaba en Murcia y había uno especializado en marketing de bastante prestigio que se impartía los fines de semana, por lo que lo podría compaginar con un trabajo. En octubre lo empecé, pero en noviembre me llamaron de Menorca por una cosa que había echado que ya ni me acordaba. No era para una entrevista, sino que directamente ya estaba seleccionada.

¿Qué importancia tuvo la experiencia de compartir piso? ¿Descubriste Menorca con tus compañeras?

—Cuando llegué solo tenía un papel en el que había apuntado el teléfono de una conocida de un conocido: María Jose Talero, una enfermera granadina que trabajaba aquí.

Los primeros días estuve en la residencia militar, ya que mi padre era militar. María José y yo quedamos a tomar un café y me acompañó al Consell. Le pregunté por la dificultad de buscar alojamiento y me ofreció entrar en su piso compartido en la calle Concepción porque justamente se había ido una compañera. Nos convertimos en grandes amigas y junto a Isabel Cristí, la otra compañera mallorquina y también una de mis grandes amigas, nos recorrimos la Isla. Ninguna de las dos sigue en Menorca porque se volvieron a Granada y Mallorca, respectivamente.

Además, también encontró el amor en Menorca. ¿Cómo conoció a su marido?

—Él nació en Barcelona, pero es hijo de cartagenero y sevillana. Su padre también era militar y estuvo muchos años destinado en Menorca, donde siempre han tenido una residencia.

Carlos Roca, mi marido, curiosamente estudió en Granada, pero nos conocimos en Binibèquer. Llevaba una camiseta de una carrera de Granada en la que uno de mis hermanos había corrido y a partir de esa casualidad nos conocimos y empezamos a hablar.

Él es maestro en La Salle y a través de la fundación del colegio, Proideba, hemos participado como familia en proyectos solidarios que organizan: carreras escolares para recaudar fondos, acompañando una casa de acogida en Valencia... y también tenemos un fuerte vínculo con la Iglesia de la Concepción.

¿Y de qué forma inculca sus raíces andaluzas a sus hijos para mantener vivo este vínculo?

—Nunca hemos dejado de viajar a Granada, somos muy familiares. Mis hermanos están fuera de Granada y siempre nos encontramos en Santa Ana, un pueblecito de Jaén en el que pasamos las Navidades todos juntos con mi madre, ya que mi padre falleció hace tres años.

Mis hijos siempre han disfrutado de sus primos, sus tíos y aquellos sitios de Andalucía que hemos visitado, que son todos maravillosos. Mi hijo mayor está estudiando segundo de bachillerato en Granada y todavía no sabe muy bien qué hacer, pero tiene claro que quiere seguir allí porque está muy a gusto. Es muy aficionado a su equipo de fútbol y le encanta la ciudad.