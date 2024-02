L'Ajuntament des Mercadal ha anunciat qui serà el pregoner de les festes de Sant Martí d'aquest estiu, en l'acte que se celebrarà el 29 de juny, el dia de Sant Pere.

El pregoner d'enguany serà l'Escola de Música i Dansa des Mercadal, que aquest any celebra el seu 40 aniversari. L'Ajuntament recorda que l'escola de Música ja havia estat designada com a pregoners de les festes de l'any 2020, pel seu 35 aniversari, però que al final no es va celebrar per mor de la pandèmia, i els següents no ho va poder fer perquè estava immersa en altres projectes que impedien preparar-se per l'ocasió.

El pregó d'aquest any serà protagonitzat tant per l'alumnat com el professorat de l'escola, i com és evident, tindrà la música com a fil conductor. Així mateix, no es perdrà l'ocasió per fer un repàs dels 40 anys de vida d'una de les entitats més importants del municipi, artífex de la Banda de Música, de la Big Band i nombroses agrupacions musicals, cors i grups de dansa.

L'Ajuntament des Mercadal espera que el pregó de Sant Martí d'aquest any sigui un èxit i serveixi per «demostrar que la música forma part intrínseca de la vida de tots els mercadalencs i mercadalenques».