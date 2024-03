Les arquitectes Roser Román, Elisabeth Quintana i Emma Martí són les tres úniques menorquines que s’han fet un lloc al nou calendari del Sindicat de Treballadores i Treballadors Intesindical de Balears (STEI), el qual enguany homenatja a totes aquelles dones arquitectes i enginyeres civils excepcionals que han estat rellevants al llarg de la història de la humanitat.

En aquest context, l’Ateneu acollirà el pròxim dimarts 5 a les 19.30 hores la presentació d’aquest calendari que rep el nom de «Temps de dones, dones en el temps 2024. Arquitectes i enginyeres civils» i el posterior debat «Dret a la ciutat. Revitalitzar els barris des de la perspectiva de gènere», a través del qual s’intentarà abordar la professionalització de la tasca de les dones arquitectes i la implantació de la participació ciutadana a l’hora de decidir l’ordenament urbà.

Ordenació urbana

Roser Román serà la conductora d’aquest col·loqui en què la perspectiva de gènera serà el centre de debat. «Intentaré tractar el tema de la forma més positiva possible, a més de visualitzar la importància que tenen les dones i els valors que transmetem a l’hora de projectar la nostra vida quotidiana en el plantejament i disseny dels habitatges», explica.

Des d’una perspectiva de gènere

La nova presidenta de l’Associació de Veïns del Centre Històric de Maó, Roser Román, considera que la perspectiva de gènere és un element «molt important» que s’ha d’incorporar al plantejament dels espais urbans de Menorca. «No ens inventam res. Està recollit com un requisit en algunes ciutats peninsulars tant en la normativa, com el disseny i el plantejament de l’espai urbà. De fet, està regulat a Euskadi i fins i tot hi ha una guia de perspectiva de gènere amb la finalitat de què les ciutats siguin més segures i inclusives», conclou. Així, vol deixar clar que s’ha d’incloure a tots els col·lectius en el disseny de les ciutats.