El truc requereix una gran picardia, sang freda i una química excepcional amb la parella competidora per saber com doblegar al tàndem rival.

«És un joc de farol en què cal tenir un coneixement global de les normes i el seu funcionament. Com a tots aquests tipus de jocs, també intervé la sort. Pots fer un farol a algú que té moltes cartes i es pensa que tu en tens més o algú que tengui menys joc que tu i que et torni el farol i te’l mengis», explica l’organitzador de l’Open de Truc de Menorca, Pau Gomila, qui va reunir a 54 parelles a la cinquena edició del campionat celebrat el divendres passat al recinte firal de Maó.

Així doncs, es va establir un nou rècord de participació que supera les 42 inscripcions registrades l’any 2023. I és que el mateix Gomila espera poder assolir l’any que ve el màxim de 64 parelles que permet el format de competició.

El recinte firal de Maó es va omplir d’aficionats del truc el divendres passat | Josep Bagur Gomila

La jornada va començar a les 10 hores del matí amb una fase de grups igualadíssima en què les dues parelles maoneses Toni Vidal – Llorenç Marquina i Lluís Marcuello – Eloy Suárez, aquests darrers guanyadors de la primera edició, van avançar a vuitens de final gràcies al fet que havien sumat més punts que una tercera parella al grup E, on hi va haver un triple empat en l’enfrontament particular i a partides i cames guanyades. Amb un descans al migdia per anar a dinar, les eliminatòries es van allargar fins al fosquet, quan la parella ferrienca formada per Llorenç Marquès i Gema Acedo es va imposar als mercadalencs Jordi Pons i Joan Villalonga, i d’aquesta manera van esdeveniren els primers campions no maonesos de l’Open Truc Menorca.

Els de Ferreries van remuntar la primera cama i a partir d’aquell moment ja no hi va haver color, per la qual cosa es van endur a casa un premi de productes menorquins valorats en un total de mil euros. D’aquesta forma, cap dels campions ha aconseguit revalidar el títol, encara que cal recordar que els guanyadors de l’edició de 2023, Enrique i Mario, no van poder participar per problemes de salut.