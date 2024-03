El poble des Castell va donar aquest dissabte les gràcies a un dels seus vesins més polifacètics, l’artista Andrés Ferrer, pels seus 40 anys a la única ràdio municipal que es pot escoltar a Menorca.Però no només per ser una veu dedicada a les ones, sinó per la petjada que va deixar el seu Salón, la tasca amb les majorettes, el centre de cultura, la implicació amb la visita dels Reis Mags i moltes altres activitats. El batle, Lluís Camps el va definir com un artista polifacètic, sempre lligat as Castell, al poble al que ha ajudar a donar vida. A una sala de plens plena de gent, Andrés Ferrer va Rebre ahir la insígnia d’or de l’Ajuntament.

Alguns amics, assistents a l’acte a la sala de plens. | Katerina Pu Abans de la intervenció del batle, van dedicar unes paraules a l’homenatjat les presentadores de programes de la ràdio, Adelina Gòmez i Niní Torres. Després va ser el torn del regidor de Cultura, Miquel Alzina, i després d’Andrés Ferrer, que va agrair les mostres d’estimació que ha rebut. Lluís Camps va destacar que «ha estat una ànima viva per mantenir moltes de les tradicions i la cultura des Castell». Ha estat «una veu que ha acompanyat a molta gent del poble».