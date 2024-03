D’entre els vuit participants en el Concurs Nacional de Cuina aplicada a la Vaca Vermella celebrat a Ciutadella, la recepta innovadora i carregada de punch al plat aparentment senzill «Vaca vermella fumada amb formatge tou, sobrassada i pebrina» del xef Edgar Rodríguez Santos, va ser reconeguda pel jurat com la millor i, per tant, mereixedora del primer premi de mil euros.

Havent previst en un principi la seva realització a la plaça de la Llibertat, el concurs es va haver de traslladar al Mercat des Peix a causa de les condicions meteorològiques adverses. En el seu interior hi havia preparada una cuina amb tots els utensilis necessaris per als finalistes, els quals van anar preparant els seus plats per ordre d’inscripció.

Tanmateix, el segon premi de 500 euros va ser per al penúltim cuiner i un dels representants locals, Pau Sintes Juanico. El primer premi del «European Young Chef Award» i xef al Cristine Bedfor de Maó va preparar un passeig de la Vermella menorquina entre llentiscle. Segons el jurat, es tractava d’una elaboració «més freda» en què la carn de la vedella estava «més crudeta». És a dir, aproximant-se al què seria un carpaccio acompanyat de la seva salsa.

El tercer premi de 300 euros va anar a parar al creador del cinquè plat, David Méndez Castillo. El cap de cuina de l’hotel Cap Rocat de Mallorca, que compta actualment amb 2 Sols Repsol, va confeccionar un redó de vaca vermella menorquina, sèrum de formatge maonès i greix de mitjana. Els membres del jurat han valorat molt positivament aquesta espècie de risotto elaborat a partir del brou de la vaca i la seva grasa, tot això embolicat en una mena de carpaccio temperat amb mató de la mateixa llet de la vaca. La resta de plats tampoc es van quedar gaire enfora. El primer premi a Madrid Fusión l’any 2019, Juan Ramón Sau Ceitegui, va elaborar un plat d’agulla vermella setinada amb mel i mostassa, cremós de Maó i sobrassada.

Diversitat d’alt nivell

A continuació, el xef radicat a l’Hotel Parque Nereida de Cala Ratjada (Mallorca), Metus Mustafa Demir, va presentar un caneló vegetal farcit de vaca vermella menorquina setinada amb notes de cacau sobre carabassa caramel·litzada amb mel i coral cruixent.

Tot seguit, el mallorquí Miquel Serra Fiol amb uns canelons senyorials amb salsa de taronja amarga. Per la seva part, Jesus García, del restaurant ciutadellenc Dos Camins, va elaborar una terrina de vedella en la seva sang. En darrer lloc, el guanyador de la Millor tapa tradicional d’Espanya el 2018, Andrés Moreno, va sorprendre amb una crep cruixent de vaca vermella de Menorca a la Bourguignon, llet fumada, figues i ametla de Mallorca.