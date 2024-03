Miguel Carretón (Bilbao, 1971) se formó como diseñador gráfico y se sacó el título en Valencia de lo que antes se conocía como dibujo publicitario. La vida le llevó a trabajar en estudios de Barcelona hasta que en 2005 fundó el suyo propio. Hasta no hace mucho su actividad se había centrado más en la vertiente profesional, la del branding, pero la charla con un colega ilustrador y la decisión de mudarse a Menorca hicieron que su actividad adquiriera unos tonos mucho más artísticos.

Y ello se puede comprobar en una exposición como «Temporada Baixa», que este viernes (19 horas) se inaugura en el Espai d’Art Xec Coll de Ciutadella. Una colección en que dicha ciudad tiene un especial protagonismo entre las cerca de 30 ilustraciones que componen la muestra, que no deja de ser «un homenaje a esta tierra», apunta Carretón.

El artista, este jueves durante el montaje de la muestra | Katerina Pu

El ilustrador y su familia (está casado con una menorquina) decidieron poco antes del estallido de la pandemia «dar un giro radical a su vida y cambiar de aires». Y visto con la perspectiva del tiempo, el paso no pudo ser mejor: «Tendríamos que haberlo dado incluso antes, pero al final bienvenido sea». Y es que vivir en un lugar como Menorca, con sus temporadas altas y bajas, ha abierto al artista nuevos caminos de crecimiento personal.

«Al final todos tenemos una esencia y cuando la sacas se ve algo verdadero, y por eso gusta compartirlo con otras personas. No es una cuestión de ego, sino de enseñar una parte tuya», reflexiona Carretón. «Empecé a sacar todo lo que tenía dentro, una parte creativa muy personal», añade el ilustrador, para quien el siguiente paso natural consistía en compartir sus trabajos con el público.

Tras un par de muestras en Es Migjorn Gran y su paso por Ciutadella hasta el 3 de abril, su próximo destino será Ca n’Àngel, en Es Mercadal, en mayo. Menorca ha jugado un papel básico en su nueva vida artística «porque el entorno ayuda mucho. Salir de un ambiente urbano, donde todo es tan individualista y se piensa en los resultados cortoplacistas, te obliga casi a ir a piñón con tu trabajo. Y Menorca te ofrece un espacio de reflexión, de pausa».

Unas sensaciones que destilan sus trabajos, y no solo a través de las ilustraciones, sino también de los sketchbooks, o como a él le gusta llamarlos, «diarios visuales». Esos libros de artista que también forman parte de la exposición y que están ahí no solo para ver, sino para que el público los toque con sus propias manos. «Muchas veces es a través de esos libros donde se percibe la frescura del momento, el trazo imperfecto, la característica más propia de cada uno», opina.

Carretón prefiere no entrar en una cuestión como la de definir su estilo: «Honestamente, no puedo, porque creo que voy cambiando, aprendiendo nuevas técnicas y no me puedo casar con un estilo», concluye.





«Temporada Baixa». En la Sala Espai Xec Coll hasta el 3 de abril. De lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20. Los sábados, solo por la mañana.