Entre el 23 i el 27 de març, 1.100 alumnes de tota Menorca visitaran la quarta edició de la Fira de la Ciència, que promou i patrocina la Fundació Rubió. Tindrà lloc a l’Espai Menorca (l’antic recinte firal de Maó), i el seu principal objectiu és el foment de vocacions científiques i tècniques entre els joves.

La inauguració serà dissabte, dia 23, amb una jornada de portes obertes, de 10 a 13 hores, destinada al públic en general, perquè qualsevol persona interessada pugui conèixer els projectes que alumnes i professors han treballat els darrers mesos.

Visites d’escolars

La Fira de la Ciència s’organitza cada dos anys, des de 2018, i cerca despertar vocacions científiques i tècniques entre els adolescents, a més de fomentar el seu esperit emprenedor i afavorir la dinamització de l’ensenyament de les ciències i les tecnologies. Està plantejat amb una doble interacció entre alumnes expositors i alumnes visitants.

Són els alumnes de tercer i quart d’ESO, conduïts i supervisats pels seus professors, els que s’encarreguen de presentar els projectes demostratius que estan preparant des de l’inici del curs escolar. Mentrestant, alumnes de primer i segon d’ESO de tots els centres visiten la fira per conèixer els projectes i fins i tot participar-hi.

Enguany hi haurà deu estands, on es presentaran els projectes preparats per estudiants i docents de set centres, els instituts Pasqual Calbó i Caldés, Maria Àngels Cardona o el CIFP del Centre de la Mar, entre d’altres, a més de dues entitats de l’àmbit científic i educatiu com l’Institut d’Estudis Menorquins i el Servei de Formació Permanent del Professorat. Les matèries principals dels expositors giraran al voltant de la robòtica, la física, la química o el medi ambient.