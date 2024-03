L’editor del diari «Menorca», Josep Pons Fraga, va oferir una mirada periodística cap a les PIME locals com a generadores de recursos per a l’Illa i pels menorquins, a més de ser creadors de llocs de feina i ocupació durant tot l’any.

Pons Fraga va assegurar que l’economia de l’Illa estava formada per pimes, amb un total de 3.025 de les que 1.576 tenen entre un i dos treballadors; 741 entre 3 i 5 empleats; i només 28 compten amb més de 50 treballadors, assegurant que «es tracta del vertader teixit productiu menorquí, encara que amb el patiment i la càrrega d’uns sobrecostos que no compensen totalment ni la Constitució, tot i consagrar el fet de la insularitat, ni un Règim Especial aprovat pel Govern central el febrer de 2019 que encara no té el reglament aprovat».

Va mencionar el fracàs en crear una economia no tant depenent del turisme, destacant el repte de recuperar l’activitat i l’ocupació en la indústria i l’agricultura; la preocupació del creixement del sector públic, que implica augmentar la pressió fiscal sobre les societats i els particulars; el laberint administratiu de lleis, normes, reglaments, informes, etc.; i denunciant que els fons de Next Generation de la UE «no han arribat a l’economia local de l’Illa i cap dels projectes presentats pels empresaris i promotors locals ha estat aprovat». No obstant això, va destacar les pimes com a generadores de creació i innovació, a més de la seva tenacitat, fermesa i determinació.