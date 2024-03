«És la resolució d’una il·lusió que vam començar a tenir fa nou mesos», explica Àngel Allès, propietari del local Odeum a Ciutadella i un dels impulsors de BIM (Bartenders in Menorca), una comunitat pionera a Menorca que reuneix a una gran representació dels coctelers que fan feina a l’Illa. La seva presentació en societat es va donar a la darrera edició d’Horeca, la fira d’hostaleria celebrada la setmana passada a Maó.

L’agrupació ha estat possible gràcies a la creació d’un grup de WhatsApp en el qual Àngel va anar incloent a tots els coctelers que coneixia. «És una cultura que encara no havia arribat a Menorca i era una manera de conèixer-nos entre tots, ja que entre Ciutadella i Maó molta gent del mateix sector no ens coneixem», afirma el propietari d’Odeum, ubicat a Sa Caleta.

Un recorregut diferent

La cultura d’associació entre els bartenders és una cosa habitual a altres ciutats: per exemple, Barcelona, on Àngel va descobrir aquest món amb 18 anys. «Vaig partir a Barcelona a estudiar a la universitat, però ho vaig deixar perquè vaig trobar la cocteleria. Vaig començar fent feina a un local de vespre mentre ho compaginava amb la carrera als matins fins que vaig veure que la cocteleria era el que realment m’omplia», afirma el ciutadellenc.

Una de les confeccions que realitzen els coctelers a Flamante.

Durant aquella època també va aprofitar per formar-se com a professional de les barres, un camí que el va portar a fer feina a Londres, Bilbao, Madrid, Canàries... «Vaig poder veure de prop com fa feina la gent top», recorda. Havent realitzat un total de 17 cursos i després d’aquest periple, Àngel va tornar a l’Illa convertit en un autèntic cocteler. Tanmateix, de primeres només va trobar suport en la figura d’Iván García, propietari dels locals ciutadellencs Jigger i Sutuklap. «Va ser el meu referent perquè en aquell moment no coneixia a cap altre bartender a Menorca», assegura.

En assabentar-se de la tornada a l’Illa de Roman Vilà, cocteler barceloní de gran èxit a la Ciutat Comtal i a Madrid amb passat al sector hostaler menorquí, Àngel li va comentar la idea de crear BIM: dit i fet. Juntament amb Iván, el mateix Roman, ara propietari del Contrabandu al port de Maó i Alessandro Bellone, qui va aparèixer poc temps després amb el Moriarty de Ciutadella, van llançar el grup BIM.

Els còctels que fan els bartenders mostren l'alt nivell del qual gaudeix el sector de la cocteleria a Menorca.

En l’actualitat, ja hi ha 15 locals integrats en el grup, entre els quals es troba el suport de marques insulars com Gin Xoriguer, Destil·leries Biniarbolla, Gin Glop i Gin Innat. Aquestes contribueixen a la visibilització de la comunitat coctelera. De moment, estan oberts a rebre més integrants que vulguin formar part del gran mapa de la cocteleria menorquina, el qual té l’objectiu de permetre a la gent «identificar aquells locals amb segell i marca de qualitat».