A l’escassa historiografia sobre el joc maonès s’afirma que era practicat exclusivament a Maó i els pobles del seu voltant. També es va exercitar a la població des Migjorn Gran, si més no, en el primer terç del segle XX; puc aportar el testimoni escrit de mon pare, Pere Sintes Pons, que el 10 de setembre de 1971 publicava a les pàgines des Diari l’article «Ses punyades damunt Menorca».

No és sobre recordar que el joc maonès també era conegut com a joc de ses punyades. La crònica comença així: «Des dels anys 1900 a 1930 va tenir un gran impuls es joc de punyades damunt Menorca. Record que venia un vellet per ca nostra (ferreria de Sant Climent), en Magí de So na Caçana, que era natural des Migjorn, i molt apassionat per ses punyades, solia contar que quan habitava pel seu poble natal «hi havia una partida d’homes que per jugar a punyades valien molt».

El primer mestre de punyades que recordava l’amo en Magí, «es Griu» de sobrenom, vivia as Migjorn i allà tenia deixebles molt bons, entre els quals en Burinu i en Barceló. En certa ocasió s’escampà la brama que els dos rivals es provarien a punyades dins el pla de devora ses Fonts Redones de Baix; el dia assenyalat s’omplí de gent des Migjorn per veure el combat dels dos mestres, però no es van presentar, com havia succeït altres vegades.

Mestre Barceló, que era carreter d’ofici, va tenir dos fills que també van ser excel·lents mestres de punyades, Gabino i Toni Barceló, coneguts com «es Barcelons» as Migjorn. Es contava que Gabino Barceló havia viscut una temporada a Alger «on li va donar escola un mestre japonès». A Algèria hauria tingut una topada a una taverna amb «es curro de punyades moro» que, com era d’esperar, «va anar de rodolons per davall una taula, s’alçà obrint sa porta, no va esperar més».

En Burinu va tenir un deixeble molt avantatjat as Migjorn, mestre Toni (ferrer). Un migjorner amic de mon pare, Joan Florit, li contà que en Burinu va fer una temporada per Amèrica, on va donar una pallissa a un mulato, i per fugir en Burinu no va tenir altre remei que amagar-se dins una caixa per embarcar de retorn a Menorca.

Quan es Griu, el vell mestre de punyades, va viure a Maó, també va tenir dos alumnes destacats: en Climent i en Pau Mascaró. Un grup de santclimenters –segons escriu Pere Sintes– els primers anys del segle XX va aprendre el joc amb el mestre de punyades Climent Bagur, a Maó o al Forn Nou de Sant Climent, i a les acaballes de la dècada dels vint, un altre grup de santclimenters el va ensenyar mestre Gabino a un local del carrer sant Roc (de Maó), anomenat sa Porta Redona, boni al costat del Saló Victòria. Desconec si hi ha alguna relació entre aquest Gabino i el des Migjorn. A Sant Lluís, afirma, també n’ensenyà el mestre Climent Bagur, que en aquell temps habitava a Torret.

En el cas de Sant Lluís qui millor ha estudiat el joc maonès és Toni Seguí, que va complementar i enriquir l’article sobre el tema a S’Auba de desembre de 2007.