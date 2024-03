Els resultats inicials de la primera campanya arqueològica duta a terme el darrer quadrimestre de l’any passat al pati de la cova 54 de la necròpolis de Calescoves, a Alaior, indiquen que entre els segles IV-III i I a.C. es feien pràctiques rituals associades a la deposició de vasos de doble fons i que, per tant, servirien per a aquests tipus de pràctiques de comensalitat, de ritualitat, a manera de banquet. Així ho assegura l’arqueòloga Sònia Carbonell, codirectora del projecte juntament amb l’arqueòloga Margalida Coll, que aquest divendres a les 19 hores, explicaran la feina i els primers resultats en una conferència a la sala d’actes del Museu de Menorca.

I per què aquest projecte científic s’ha centrat precisament en el pati de l’hipogeu situat darrere la caseta La Solita de Calescoves? Sonia Carbonell afirma que durant les tasques de documentació del treball de camp per redactar la seva tesi doctoral sobre les coves artificials de Menorca, que va defensar el març de 2023 i que va obtenir un excel·lent cum laude, «vaig enregistrar en les meves fitxes de la base de dades que alguns dels patis davanters d’aquestes coves tenien encara sediment arqueològic, potència estratigràfica que potser podria estar sense alterar i que si hi féssim una excavació podríem trobar evidències de l’ús original d’aquests espais».

Carbonell assenyala que el 1982 el pare Cristóbal Veny va documentar la cova 54 afirmant que estava desproveïda de potència estratigràfica i que no quedaven restes arqueològiques, però en la primera campanya de l’excavació «hem pogut documentar que el pati sí que conserva aquesta potència, hem documentat diferents fases, un nivell superficial, un nivell d’enderroc que relacionam amb una reutilització posterior de la cova que es torna a picar, es va tornar a engrandir, i tota la pedra del procés de talla la van tirar al pati i és un estrat molt potent. I què significa? Que és un estrat que està tancant, segellant, l’estrat que queda per davall i aquests són estrats interessants que vam poder documentar molt bé». En aquest sentit, assegura que, igual que altres hipogeus com el de sa Mola en els darrers estrats s’ha trobat una deposició de vasos de doble fons, «una seqüència molt semblant al d’aquest hipogeu d’Alaior, no és ben igual, perquè al nivell de rebuig de talla no el van documentar allà».

Quant a la seva cronologia, l’arqueòloga apunta que encara no s’ha fet l’estudi definitiu, perquè s’està en el procés d’investigació i esperant els resultats d’analítica, «però tot apunta que els materials que hem trobat són entre els segles IV-III i el segle I aC. En els darrers estrats que relacionam amb l’ús original del pati hem trobat els 14 vasos de fons alt, eren produccions ceràmiques locals de l’Illa, que no es troben a Mallorca, i que tenen molta decoració en la seva part externa. També hem trobat ceràmica d’imitació, feta segurament a Menorca, però que imita formes exògenes, que segurament venen del món púnic d’Eivissa», subratlla..

Equip

La primera campanya d’excavacions arqueològiques del pati de la cova 54 de Calescoves es va dur a terme durant la segona quinzena de setembre de 2023, a més d’una altra intervenció que es va executar la darrera setmana de novembre i la primera de desembre gràcies a l’ajut per a intervencions arqueològiques del Consell insular.

Sonia Carbonell és membre del GRAP (Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica)/Universitat de Barcelona, mentre que Margalida Coll pertany al GRACME (Grup d’Investigació d'Arqueologia Mediterrània: Connexions, Materialitat i Escriptura) /ArqueoUIB. A més de les dues codirectores, l’equip està integrat per l’antropòloga Clara Serna, la restauradora Mercè Roca i l’estudiant Emilie Godts.