La Sala Multifuncional de Ciutadella es va omplir ahir de públic per retre un homenatge a Chiara Oliver, després dels seus èxits a «Operación Triunfo» i amb la presentació del seu primer senzill. I es va omplir tot i que l’acte va ser durant el matí. Per tant, va rebre l’afecte dels ciutadellencs, del seu poble, en un reconeixement organitzat per l’Ajuntament de Ciutadella. La batlessa, Juana Mari Pons Torres, li va lliurar un obsequi, mentre reconeixia els mèrits i l’èxit aconseguit ja per la cantant.

Les mostres d'afecte es van fer evidents amb la signatura d'autògrafs i també amb el caràcter solidari que se li va donar l'acte, de suport també amb l'Associació de Pares de fills amb dèficit d'atenció (TDAH). Chiara no va deixar de somriure durant tot l'acte, amb el diàleg amb el públic i en la seva actuació, en què va interpretar el seu primer senzill «Mala costumbre». «Un talent enorme» No feia falta justificar els motius del reconeixement a la cantant ciutadellenca. Així i tot, l'Ajuntament ha valorat el seu «talent enorme i la gran versatilitat», que va mostrar en les interpretacions musicals al concurs de la televisió, en què va anar superant etapes, fins a arribar a la desena gala. Després de sortir de l'Acadèmia, en les dues primeres setmanes des de la publicació del senzill ha assolit més de 625.000 visualitzacions a Youtube.