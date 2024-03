L’onzena edició Concurs Morfològic d’Ovella Autòctona de Menorca va posar el seu punt final ahir després de dues jornades de gran expectació a la porxada dels quarters des Mercadal. Des del taller de llana de dissabte fins al concurs dominical de formatjades elaborades amb carn de be menorquí, a més del Concurs Morfològic i el Concurs de Pastoreig. D’entre les nou formatjades que es van presentar, el jurat es va decantar per la preparada per Xisca Coll.

Pel que fa al Concurs Morfològic, aquest es va dividir en sis categories diferents. Torralba Vell va sortir guanyadora a la categoria de mascles adults, Llumena d’en Sebastià es va imposar a la de mascles joves, el lloc de Torre Trencadeta va vèncer a la de bens de lactació, Son Orfila va guanyar a la d’ovelles d’entre sis i nou mesos, Son Àngel es va fer amb el primer premi a la d’ovella jove de més de nou mesos i Son Camaro va quedar en primera posició a la d’ovelles reproductores. Respecte al Concurs de Pastoreig Open Menorca, hi van participar un total de 17 cans. Joan Coll amb Tita va quedar primer a la prova de dissabte, mentre que Toni Bosch va guanyar diumenge amb Aria. El mateix Bosch es va imposar els dos dies amb Uep. Així, la classificació general va quedar encapçalada per Antonio Ochogavía amb Mango, seguit de Toni Bosch amb Uep i el mateix Ochogavía amb Menut.