El pròxim dijous 4 d'abril, de 17 h a 18 h, tindrà lloc la primera visita guiada a les instal·lacions de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà del nou programa de visites que organitza el Consorci de Residus i Energia de Menorca i la UTE Es Milà. Serà la primera de tot un seguit de visites obertes a tota la ciutadania que tindran lloc cada primer dijous de mes prèvia inscripció.

La visita permetrà veure in situ, i amb la maquinària en marxa, com es tracten les diferents fraccions de residus que arriben de forma separada a la planta. Però, com funciona la Planta de Tractament de residus de Milà? En el següent vídeo vos fem un recorregut per les instal·lacions i vos avançam què es podrà veure el pròxim dia 4 d'abril.

La Planta de Tractament Mecànic-Biològic

La planta de tractament mecànic-biològic permet el processament de 50.000 tones anuals de fracció resta (35 tones per hora), de les quals s’aconsegueix recuperar un 74% del material per al seu reciclatge o valorització. Quant a la fracció d’envasos lleugers, la planta pot processar més de 4.000 tones anuals, i aconseguir recuperar el 90% d'aquest residu per al seu posterior reciclatge.

En ella es tracta fonamentalment els residus de la fracció resta i d'envasos lleugers. En torns diferenciats, tots els residus d'aquestes dues fraccions que arriben a Milà passen per la planta, que separa i prepara per al reciclatge els diferents residus i materials que es recuperen d’aquestes fraccions. Entre tota la maquinària de la instal·lació trobam el garbell rotatiu, el separador balístic i els separadors òptics i de metalls, que tenen la finalitat de dur a terme la separació i classificació dels residus segons la mida i composició.

La instal·lació té, per tant, uns rendiments que, en el cas de tractar fracció resta (residus mesclats), redueixen al 26 % el rebuig destinat a l’abocador, i al 10 %, en el cas de tractar la fracció d’envasos lleugers.

Quines altres instal·lacions es podran veure durant la visita?

L'Àrea de Gestió de Residus de Milà compta amb altres instal·lacions de gestió de residus a més de la planta de tractament. Aquestes són algunes que també es podran visitar el proper dia 4 d'abril:

ZONA DE DESCÀRREGA I RECEPCIÓ. És l'àrea de recepció dels residus procedents de la recollida separada, conformada per diverses comportes (un per cada fracció de residus) que donen accés a diferents fossats on els camions de recollida dipositen cadascuna de les fraccions de forma segregada.

PREMSES COMPACTADORES. Les premses compacten en bales de residus les diferents tipologies de residus obtingudes després del tractament a la planta: plàstic natural, plàstic color, PET, Film, plàstic mescla, envasos metàl·lics, alumini i tetrabrics. També es compacta aquí el paper i el cartó procedents directament de la recollida.

ÀREA D'EMMAGATZEMATGE DE BALES PER AL RECICLATGE. En aquesta zona es dipositen les diferents bales de residus ja premsades a l'espera de ser transportades a diferents plantes de reciclatge de la península. La fracció de vidre s’emmagatzema a granel i s’envia a una planta de reciclatge de Mallorca.

TÚNELS DE COMPOSTATGE i SITGES DE MADURACIÓ. La matèria orgànica que arriba correctament separada de les llars, juntament amb restes de poda triturades, es composta en els túnels de compostatge i a continuació el material s’asseca en unes sitges airejades.

PLANTA D'AFINAMENT DE COMPOST. Aquesta instal·lació tamissa el compost elaborat per tal d’eliminar possibles impropis i obtenir el producte final.

FORN INCINERADOR. Al forn incinerador es cremen els productes animals no destinats a consum humà procedents de granges, escorxadors i empreses càrniques. El forn incinerador crem els subproductes animals no destinats a consum procedents d'escorxadors i empreses càrnies.

Al forn incinerador es cremen els productes animals no destinats a consum humà procedents de granges, escorxadors i empreses càrniques. ABOCADOR I CEL·LES CLAUSURADES. L'abocador és la zona de dipòsit controlat on es destinen aquells residus que no poden ser valoritzats ni reciclats als que anomenem rebuig.

