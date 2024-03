«Sense aigua ni pagesia, quina Menorca hi hauria?». El cartell que lluïa el bujot del Cercle Artístic, que redoblava el seu missatge amb un altre text, «prest no podrem fer oliaigua, i Menorca serà un pedaç», resumeix molt bé l'esperit de la tradicional festa de Ciutadella de cada Diumenge de Resurrecció.

Un missatge dual al qual es van adherir des del Club Nàutic, amb una defensa del producte, recordant que «tenim les millors tomàtigues del món», i que van completar a Calós, on han al·ludit al problema dels recursos hídrics amb un dels bujots més treballats, amb dutxa inclosa, i un tret també al tema de la massificació: «A s'hivern no plou ni una mica, i en s'estiu ens ofegam».

Tres propostes amb connexions entre elles que es van complementar amb la del Casino 17 de Gener, on van optar per recuperar un tema com la corrupció: «Mascaretes amb comissió, negoci rodó», amb la lletra e amb el símbol de l'euro i la s representant el dòlar.

La tradició dels 'bujots' minva a la ciutat, però aconsegueix sobreviure. I precisament en aquest aspecte és on van posar l'accent un altre dels llocs més tradicionals de la festa: el Bar Bananas, que d'una banda deia «Les tradicions de Ciutadella s'estan perdent...» per després preguntar-se «no trobau que és ben hora que obriguem els ulls?».

El futur dirà quin destí l'espera a aquesta tradició que, no obstant això, segueix despertant un gran interès entre la població local. Han estat molts els ciutadans que s'han embarcat en una ruta pels cinc punts clau d'una festa en una jornada marcada per les fortes ratxes de vent que ha bufat per moments, però que no va ha impeditque els coets i el foc aconseguissin el seu objectiu.