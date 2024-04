El llibre «Pescadors i mariscadors», d’Antoni Olives, és la recopilació d’una quarantena d’articles que el seu autor va publicar a les pàgines del diari «Menorca» en la secció del mateix nom, en què pretenia investigar i donar a conéixer la vida dels pescadors i mariscadors professionals de l’Illa. Un excel·lent compendi sobre tot allò que envolta el món de la pesca que ha estat editat per la Fundació Marilles i imprès a Gràfiques Menorca.

El volum de 148 pàgines i amb 185 fotografies és el resultat excel·lit d’un llarg treball de recerca sobre l’ofici i les tècniques de la pesca, entorn dels costums i les tradicions vinculades als cicles de la natura, les estacions de l’any i les festes litúrgiques que donen sentit a la Menorca marinera, segons assenyala en el pròleg del llibre el periodista i editor d’Es Diari, Josep Pons Fraga.

Diversitat

A través de les pàgines de «Pescadors i mariscadors», el lector coneixerà, entre altres, Miquel Sales, un pescador de quarta generació; Paco González i Pilar Pons, experts en l’art del marisqueig; Jaume Gomila que es dedica a la pesca d’arts menors amb les seves dues filles; Gaspar Melsión que situa l’inici de la pesca del bou a Menorca a finals del segle XVIII; Jaume Cerdà, pescador i nanser artesà; i els pescadors d’arts menors Javier Llopis, Jeremie Martos i Lluís Pons.

Antoni Olives també tracta sobre membres de nissagues de pescadors com els casos d’Oriol Riera, Ramón Bondía, Xavier Marquès i Xec Reynés; Pito Quintana, el mecànic que es va fer pescador; Paco Reynés, que es dedica a la pesca tot l’any de sípia, peix, llagosta i raors; Josep Caules que ofereix captures pròpies i productes local als seus clients; Juan Chinea i Lluís Ensenyat, procedents de La Gomera i Pollença, respectivament, i que es dediquen a la pesca a l’Illa; l’odissea del pescador Sebastià Garriga que al llarg de la seva vida va poder fugir de la força destructiva de quatre caps de fibló; o Pedro Marquès, es Cabrit, tota una vida dedicada a la pesca de llagosta a l’estiu i palangre a l’hivern.

Altres pescadors han utilitzat tècniques diferents de les xarxes, com és el cas de Xec Sintes que s’ha dedicat a la pesca amb rall, morenell i llença, tècniques que també utilitza Raül Pons; José Pons, en Meti, pescador de sardina amb bolitx al port de Maó; i Juan Torres, un saliner de sal de cocó a la cala de Sant Esteve.

L’autor del llibre també explica la importància de les praderes de posidònia; un peix blau que es pesca amb llum; la preuada sal de cocó que s’ha de cercar i recollir a la vorera de la mar; i la manera de fer puu per emprar-lo com a esca per pescar.

El llibre es presentarà el pròxim dimarts dia 9 a Thalassa-Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, as Castell, amb la participació d’Antoni Olives, Aniol Esteban i Josep Pons Fraga.