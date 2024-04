María del Carmen Vidal Jaume, de Palma, va guanyar ahir el III Certamen Nacional de Joves Dissenyadors de Moda a Balears, celebrat en la sala de Cultura Sant Diego, a Alaior, en el transcurs d’una gala organitzada per l’Ajuntament d’Alaior i l’Associació de Joves i Nous Dissenyadors de Moda d’Espanya (ANDE). Vidal Jaume representarà a Balears als Premis Nacionals de Moda d’Espanya.

La col·lecció de moda de María del Carmen Vidal tracta sobre la vida personal i professional del pintor Gustav Klimt que és l’epicentre del modernisme vienès en 1900, en ple apogeu del Modernisme a Europa. «La primera part de la col·lecció tracta quan Klimt era jovenet i treballava pintant dones de l’alta societat, amb un estil molt subtil, fi i també carregat», va afirmar ahir la guanyadora al final del certamen.

Després passa al moment que l’artista es cansa de fer retrats molt classicistes, vol experimentar i és quan comença l’etapa daurada, en què retrata tota classe de dones, sensuals i eròtiques, mescla colors. «Més endavant s’ajunta amb altres artistes de la seva mateixa filosofia, sobretot amb una dissenyadora de moda que treballa el vestit allunyat de la tirania que era el corset que imperava en aquella època. Tots dos junts van treballar un estil més auster, més lineal, més pur, blanc i negre, monocrom, va assegurar. Com a conclusió del treball presentat per Vidal Jaume, la seva col·lecció mostra les tres fases marcades de la trajectòria del pintor, a més de destacar la seva aposta per la sostenibilitat. He volgut mostrar el fet d’haver recopilat moltes càpsules Nespresso, moltes perles i botons de fàbriques que s’havien de tirar, per donar-los una segona oportunitat», va concloure.

La desfilada va tenir lloc a la Sala Sant Diego | Manolo Barro

La tercera edició del certamen va comptar amb nou participants: Aina Garau Duran, Fernando Moreno Ferrer, Laura Quetglas Massanet, Milena Llano Miró, Aura Morell Crespí, Paloma Múgica Neguerela, María del Carmen Vidal Jaume, Juan Miguel Piris Saurina i Rosa Mañas Mundilla, els quals van presentar la col·lecció de moda que havien preparat especialment per a l’ocasió.

El jurat va estar format per Fely Campo, Lidia Faro, María Rosa Fenollar, Francesc Xavier, Nicolás Orget, Piluca Barrau, Santiago Pons-Quintana, Elizabeth Araya, Javier Delgado i Pablo Erroz, que van valorar la innovació del disseny, la fidelitat del disseny a la font d’inspiració i les possibilitats de la seva comercialització.

La presidenta d’ANDE, Laura Victoria Valencia, i el batle d’Alaior, José Luis Benejam, van subratllar la importància del certamen i l’aposta dels participants per la innovació i la creativitat.