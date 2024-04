El eclipse total de Sol que este lunes, 8 de abril se puede ver en Norteamérica ha generado una enorme expectación. Muchas personas han viajado hasta Estados Unidos, Canadá y México para presenciar este fenómeno único. Sin embargo, aquí en Menorca, no habrá que esperar mucho para poder disfrutar de un eclipse total, como el de este lunes. Será el 12 de agosto de 2026, cuando la luna se pondrá en medio del Sol y, por unos minutos, se oscurecerá de repente.

De hecho Menorca será uno de los lugares de España donde se podrá contemplar el eclipse solar total en todo su esplendor. En el conjunto del planeta, este fenómeno empezará en el continente americano y luego continuará sobre Groenlandia, Islandia, Europa y el Norte de África. En España, se verá en todo el país, pero será total en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Castilla y León y La Mancha, Madrid, Aragón, Valencia, Catalunya y Balears. Sin embargo, ni en las ciudades de Madrid ni Barcelona se verá en la totalidad, aunque sí será parcial.

Este es el recorrido del eclipse solar de 2026 |NASA

Las zonas marcadas entre las franjas será donde el eclipse será total en 2026. Menorca, una de ellas | xjubier.free.fr

Aquí en Menorca, el evento coincidirá con la puesta del Sol, con lo que se podrá observar mirando al horizonte y cuanto más al este nos situemos. Arrancará a las 19.37 horas, cuando empezará a ser parcial, y a las 20.30 horas y será total. Durante 1 minuto y 12 segundos, el Sol desaparecerá por completo, ocultado por la Luna. Después, volverá a ser visible parcialmente, pero por poco tiempo, ya que a las 20.43 horas ocurrirá la puesta de Sol.

Animación de cómo se verá el eclipse de agosto de 2026 desde Menorca, con las horas | Timeanddate

Será una ocasión única, ya que como dice la NASA, los eclipses totales ocurren en un punto determinado aproximadamente cada 360 años. Sin embargo, esta década será extraordinaria en España, cuando otros dos eclipses solares se pondrá contemplar desde otros puntos del país. El siguiente será el 2 de agosto de 2027, pero solo será total en una franja muy corta del sur de Andalucía, Ceuta y Melilla. Aquí, en Menorca, será parcial, a primera hora de la mañana. Meses más tarde, el 26 de enero de 2028 habrá otro, pero este será anular y solo se podrá ver desde la mitad sureste de la península.

Un espectáculo único

En el mundo de la astronomía, un eclipse solar total es uno de los más fabulosos espectáculos de la naturaleza. Ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta y causando una disminución temporal de la luz solar.

De hecho, existen tres tipos de eclipses. El primero, el total, se produce en el momento en que Luna cubre completamente al Sol, bloqueando toda su luz y haciendo que el cielo se oscurezca durante unos minutos, como si fuera de noche. La sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra, creando una zona de totalidad donde el eclipse puede ser visto en su máximo esplendor. La duración de un eclipse solar total suele ser de unos minutos.

Por su parte, en uno parcial, la Luna solo cubre una parte del Sol, dejando expuesta una porción de su superficie. Esto hace que la luz solar se reduzca, pero no se bloquea completamente. La sombra de la Luna solo se proyecta parcialmente sobre la Tierra, y el eclipse no produce la oscuridad total que se observa durante un total. Por último, otro tipo es el anular, que ocurre cuando la Luna está más lejos de la Tierra en su órbita y no puede cubrir completamente al Sol. Esto hace que se forme un 'anillo de fuego' alrededor de la Luna, donde la corona solar puede ser vista. A diferencia de un eclipse solar total, la luz solar no se bloquea completamente, y el cielo no se oscurece por completo.