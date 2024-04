Menorca · Es Diari lanza una nueva plataforma de comunicación con sus lectores. El diario cuenta con un canal propio en WhatsApp, a través de la cual informará puntualmente de las noticias de última hora, así como los temas más destacados de la jornada. Una nueva herramienta que te permitirá conocer las noticias más relevantes del día en tu móvil, sin ni tan siquiera salir de la aplicación y de forma totalmente gratuita.

Los canales de WhatsApp son una herramienta de difusión de contenidos, que no permiten a los usuarios responder a los mensajes, pero sí reaccionar a los posts mediante emojis. No te preocupes, porque no te mandaremos muchos mensajes: tan solo dos diarios con el resumen de las principales noticias y si hay una información urgente te avisamos al momento.

Cómo apuntarse al canal de Menorca · Es Diari

Hacerlo es muy fácil. Antes que nada, asegúrate de que tienes actualizada la aplicación de WhatsApp a la última versión disponible. Para ello, compruébalo en el App Store, si tu dispositivo es un iPhone; o en Google Play si es un Android.

Para seguir el canal de Menorca · Es Diari en WhatsApp tan solo tienes que pulsar este enlace, que te lleva directamente al mismo. Una vez allí, y en la ventana del canal, pulsa sobre la opción 'Seguir' de arriba a la derecha para empezar a seguirnos. Desde este momento, todos los mensajes de los canales aparecen en la pestaña de 'Actualizaciones' o 'Novedades' de WhatsApp, junto a los estados de tus contactos.

Una vez que te unas, puedes activar las notificaciones del canal, para que recibas un aviso cada vez que enviemos un mensaje. Para ello, debes pulsar en el icono de la campana que aparece en la esquina superior derecha.

Tus datos son confidenciales

Al unirte, no serás visible para otros seguidores y seguidoras del canal. Tu número de teléfono y tu nombre están protegidos: ni lo podrán ver los demás seguidores y ni tampoco lo podremos conocer nosotros. Por lo tanto, tu información personal está completamente segura y nadie sabrá qué canales y grupos sigues.

WhatsApp, propiedad de Meta, también matriz de Facebook e Instagram, es la aplicación de mensajería instantánea más empleada en España, con 33 millones de usuarios activos. Únete a nuestro canal y disfruta de nuestros contenidos más destacados desde tu móvil.

Recuerda que, si lo prefieres, también nos puedes encontrar en Telegram, donde mandamos avisos de las noticias de última hora y resúmenes de lo más destacado.