Es Mercadal farà aquest diumenge la seva primera trobada de cotxes clàssics. El matí, entre les 10 i les 14 hores, tothom que s'apropi a la Plaça Pare Camps podrà admirar una col·lecció de dotze vehicles històrics.

L'Ajuntament des Mercadal, que ha organitzat la trobada amb el suport del Consell de Menorca, explica que és un esdeveniment no només pensat per als amants del motor, sinó per al públic de totes les edats.

«Serà una oportunitat única de poder veure in situ joies automobilístiques que no estan exposades en cap museu, però que aquest diumenge 14 d'abril es podran contemplar as Mercadal de forma gratuïta», expliquen.

La coral de l’Esplai des Mercadal cantarà el «Deixem lo dol» a la mateixa plaça amb motiu de l’obertura de l’exposició dels cotxes clàssics. Seguidament, aniran al geriàtric des Mercadal i, a les 12 hores, després de missa, faràn el mateix al santuari del Toro.