La localitat des Migjorn Gran va viatjar en el temps i es va plantar uns quants segles enrere perquè els seus habitants s’endinsessin de ple en l’època medieval. D’aquesta manera, la jornada del passat dissabte va començar amb una sèrie de jocs infantils. Els més petits van poder gaudir d’una ambientació única a Sa Plaça a càrrec de la companyia Bota i Juga.

A continuació, va arribar el moment dels malabarismes. El carrer Major va ser l’espai triat per dur a terme una exhibició de maces, ventalls i bols de foc que evocaven a l’Edat Mitjana.

Temps de cavallers

El vespre s’atracava i, amb ell, la gana. Per això, la corporació municipal es va encarregar d’organitzar una torrada en benefici de l’associació AMPA al Pla de l’Església pensada per a tots els assistents amb un total de 700 panets, salsitxes i costelles. És a dir, van cuinar de manera literal per a la meitat del poble.

Sembla que els cavallers medievals també es van assabentar del sopar. A lloms de quatre cavalls del Club Hípic Sa Creueta, van arribar poc temps després als voltants del Pla. Per rematar el dia, Sa Carpa va acollir un gran ball de la mà de la companyia Sweet Hall, a la qual va seguir amb posterioritat Ritmo Menorca.

I és que també va coincidir amb la celebració del títol de Lliga Regional aconseguit per l’equip de futbol el mateix capvespre al camp de Los Nogales. Una forma perfecta de tancar la festa al municipi migjorner.