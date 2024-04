Des de fa uns dies, la menorquina Clàudia Mayans i son pare, Eduard, estan duent a terme una campanya de recollida de donatius per a la compra d’aliments que entre el 25 d’abril i fins a mitjan maig repartiran a Ucraïna entre la gent més necessitada d’aquest país assolat per la guerra amb Rússia. Ahir mateix ja havien arreplegat 2.900 euros i esperen que la quantitat augmenti encara més. «Sempre insisteix que per poc que un pugui donar, tot suma. L’any passat vam arribar a repartir menjar per a unes 400 famílies!», assegura Clàudia.

La campanya de recollida de donatius es realitza a les xarxes socials i també amb la difusió ‘boca a boca’, en què tots els doblers estan enregistrats i, a més, es guarden els corresponents tiquets dels aliments que es compren. La següent actuació serà fer unes llistes de les persones beneficiàries per prioritzar qui necessita més aquesta ajuda, decidint el contingut de cada bossa, amb un valor d’entre 20 i 40 euros, que sol ser normalment de productes d’higiene, com sabó de cos i de mans, xampú, sabó per rentar els plats, detergent, dentrífic i paper higiènic, i també aliments bàsics com pa, llet, sal, sucre, fruita, llenties, ciurons, té, oli, mantega, embotit, salsa de tomàtic, maonesa, blat de moro, fesols, arròs, avena, condiment, galetes, xocolati per als fillets i, a vegades, carn.

Repartiment a domicli per a la gent gran en la darrera campanya feta a Ucraïna.

Prioritat

En aquest sentit, els promotors d’aquesta campanya prioritzen l’entrega d’aquests productes a la gent que ha perdut la seva vivenda, gent gran i gent amb discapacitats físiques i mentals. «A part de la bossa que els entreguem, ells sempre agraeixen que la gent continuï pensant amb ells i ajudant-los i que no hagin quedat a l’oblit, com està passant cada vegada més», assenyala Clàudia.

El repartiment es fa en punts de trobada en els diferents pobles que abans han acordat amb voluntaris que coneixen les necessitats de la població.

Una vegada tenguin els doblers, i hagin comunicat als súpers el contingut de cada bossa, Clàudia, Eduard i uns contactes que tenen a Ucraïna duran a terme el repartiment de les bosses als diferents pobles, on ho entregaran en un punt de trobada i a aquelles persones que els hagi estat impossible recollir-lo personalment, com les persones amb problemes de mobilitat o gent gran, ho entregaran a domicili. «Cada procés de compra es puja a Instagram, normalment en stories, perquè la gent pugui fer un seguiment d'on han anat els seus doblers; a més si algú vol veure els tiquets de compra, els tenc tots. De les donacions surten doblers per fer les compres, pel dinar dels voluntaris que treballem quan tornem de repartir i la benzina del transport per arribar a certs pobles, però no els nostres desplaçaments», assegura.

Per altra banda, una altra línia d’ajuda a les persones d’Ucraïna es fa a través de la Protectora d’Animals de Maó, que també recull donatius per ajudar en l’alimentació i l’atenció veterinària per aquelles persones quan ha recollit animals domèstics abandonats o que els seus propietaris han mort.