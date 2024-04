Recórrer sis dies el Camino de Santiago durant el mes d’abril dona peu a experimentar els diferents fenòmens meteorològics d’aquell paratge del nord d’Espanya. En aquest sentit, Nines Febrer assegura que «el primer dia va fer neu, el segon molta, molta aigua, va ploure molt i va fer fred, el tercer dia va ploure durant estones, que per als que viuen a la zona no és ploure, però sí que ens banyàvem, estava ennivolat, però feia bon anar, si no plovia gaire es podia anar bé. El darrer dia ja va ser més normalet, tot i que fa més fred que a Menorca», apunta Febrer. Per altra banda, també afirma que el recorregut a cavall no està molt ben pensat, per la falta de serveis cap als animals, «s’han de poder dutxar i dormir en millors condicions», assenyala.