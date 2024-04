La proliferació de les plantes invasores és un dels problemes més importants en l’àmbit mediambiental a tot el món. Aquesta problemàtica, la qual el canvi climàtic està accelerant a marxes forçades, té una major incidència a ecosistemes insulars com el de Menorca.

CANYA DE SANT JOAN. Originària d’Àsia, la canya té un impacte múltiple com a invasora: modifica la vegetació autòctona dels torrents i les zones humides i augmenta el risc d’inundació en tapar els llits dels torrents.

Per fer front a aquesta situació crítica, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, controlada pel Consell, vol donar un impuls al control, estudi i conscienciació sobre espècies exòtiques invasores a l’Illa, que ja es va començar tres dècades enrere amb el projecte LifeFlora. Finançat en gran part pels fons europeus Next Generation, el nou programa «Eliminació i control d’espècies exòtiques invasores de fauna i flora a àrees de la Xarxa Natura 2000 a la Reserva Menorca de Biosfera» està centrat en els anys 2023 i 2024 i compta amb un pressupost total de 151.000 euros.

CAMPANETA BLAVA. La planta americana té la capacitat de cobrir ràpidament extensions considerables, afectant tant la vegetació herbàcia com la llenyosa.

Guia d’Espècies Invasores

Entre la sèrie d’actuacions previstes en el programa, la que destaca sobre manera és la Guia d’Espècies Invasores. «És un catàleg holístic, amb una visió molt integral i completa per poder gestionar aquest problema mediambiental a Menorca», explica Félix de Pablo, tècnic de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera i Medi Ambient.

CÀRRITX. Es tracta d’una gramínia amb facilitat per colonitzar ambients amb vegetació herbàcia. El seu sistema radicular la fa molt competitiva. Es troba en procés d’expansió a l’Illa.

Elaborat per l’etnobotànic Pere Fraga, la Guia inclou una fitxa detallada amb les característiques i mètodes de control adequats per a cada espècie. A través d’una selecció feta amb «criteris d’experiència» i a partir de la «informació obtinguda d’altres regions i països», pretén aportar una visió preventiva. «Hi ha unes 80 espècies a aquesta guia viva que es va actualitzant amb l’entrada d’al·lòctones. D’aquestes hi ha una petita part que sabem que es comportaran com a plantes invasores», informa Félix de Pablo, fent una diferenciació entre els dos termes.

PATATA FRITA. És la planta invasora amb un impacte més rellevant en la flora autòctona de Menorca. En zones com Favàritx, la seva expansió va suposar la desaparició de quasi un 50% de la vegetació litoral nativa.

Aquest registre també conté uns quadres sinòptics que recullen la informació d’una manera més general, aportant-hi un llistat d’alternatives més completa. Per a cada espècie invasora s’indiquen les plantes que poden tenir una funció semblant o poden ser millors en el cultiu i la funció ornamental. Per una altra banda, aquelles invasores que no tenen funció ornamental, no són plantes útils, sinó invasores de cultius, les alternatives fan referència a les plantes i cultius competidors o supressors.

PITERA. Aquesta espècie caribenya té un impacte negatiu limitat a l’Illa. Emprada de forma ornamental, les seves àrees d’expansió són reduïdes, però s’han de vigilar i erradicar els nuclis existents.

App innovadora

La guia està disponible a l’apartat ‘Control d’espècies invasores’, que es troba a la secció ‘Biodiversitat de la pàgina ‘Conservació’ i que correspon als projectes que exposa l’Agència a la seva web.

ENLLAÇ | Aplicació per informar sobre la presència de les plantes invasores

En ella, també hi ha altres recursos a disposició de la ciutadania. I és que l’administració considera clau la seva implicació en el procés. Per això, els usuaris es poden descarregar als seus dispositius l’app Línea Verde, amb la qual és possible ajudar a les brigades. En ella, l’internauta s’ha de donar d’alta a l’apartat d’espècies invasores. Així, pot proporcionar informació sobre la ubicació i l’espècie per tal de fer més efectiva la tasca de control i retirada d’aquestes plantes.