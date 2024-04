L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Maó va celebrar aquest capvespre el 25è aniversari de la seva creació, amb un acte celebrat al pati de la seva seu, l’IES Cap de Llevant, en què es va presentar la revista d’enguany del centre, «Rallam», l’entrega dels premis del concurs de microrelats i la festa amb música en directe amb Ikaara Duo.

Els cinc guanyadors del concurs de microrelats, un per cada idioma que imparteix el centre, que enguany ha estat sobre «Deixa’t inspirar per una fotografia!», van ser Magdalena Pons Orfila (alemany), Maria Carrillo Castillejos (anglès), Encarna Lorenzo López (català), Javier Villar Montero (francès) i Anna Miquel Bonno (italià).

Un altre atractiu de l’acte d’aniversari va ser la presentació de la revista «Rallam?», que es publica des de fa nou anys, amb articles de temàtica variada dels alumnes escrits en els diferents idiomes, que ha estat dissenyada pels alumnes del cicle formatiu de maquetació de l’Escola d’Art de Menorca.

Alumnat

L’actual curs de l’EOI de Maó compta amb 418 alumnes, d’entre 15 i 65 anys, en què el 75 per cent són dones, «tenim més alumnes de mitjana edat, als voltants dels 30-40 anys, que no alumnes joves, supòs que per la idiosincràsia de Menorca. Molta gent jove és fora de l’Illa, els de mitjana edat molt d’ells tenen la seva vida establerta, amb la seva feina, més que no els joves que han acabat la carrera», afirma el director de l’EOI, Ernest Pons. El predomini de les dones també queda reflectit en el claustre del centre, on representen el 80-85 per cent del professorat, «la quota és de 12,5, però enguany són 17 docents perquè nou d’ells estan mitja jornada», apunta.

Pons assenyala que l’idioma més demandat és l’anglès, seguit del català, amb un increment als darrers anys del francès pel major turisme francès, és a dir, el centre és el reflex de la realitat social i econòmica de l’Illa. «Actualment, hi ha més francesos i, per tant, puja la matrícula d’alumnes que volen estudiar aquest idioma; en canvi, l’alemany està baixant aquests darrers anys», afirma. A més, el centre té dependència de la demanda de certificats, «som una escola oficial i, per tant, oferim cursos oficials que donen dret a una certificació oficial vàlida a tot l’Estat i fa que molts alumnes venguin perquè volen tenir un certificat de B2 o C1, depèn de l’exigència que hi hagi d’aquests certificats, puja o baixa la demanda d’un curs o altre», apunta.

Una altra característica del centre és la fluctuació de la matrícula d’alumnes en els diferents idiomes, «l’Escola depèn molt de l’economia o dels interessos de tenir certificats, no podem fer previsions dels alumnes en els diferents idiomes que tindrem l’any vinent», conclou.