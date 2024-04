A la platja petita des Grau, a la zona coneguda com des Llenegall, el matrimoni de Marga Tur i José Maria Carreras han trobat el matí de diumenge, vers les nou i mitja del matí, una tortuga marina que surava cap a la vorera, empesa per la rissagada. Preocupats per l'estat de l'animal, el matrimoni, ajudat per una cosina, Roser Tur, i amb l'ajut de veïns del voltant, després d'instruccions telefòniques d'urgència sobre com fer-ho per part del GOB, l’han treta perquè restés damunt l'arena i ben al costat de la vorera, hidratada amb l'aigua.

El seu estat feia pensar que estava gairebé morta, amb una important ferida i sang apresa al coll. Tot i que intentem actuar amb bona fe, a vegades depenent de com les manipulam podem fer més mal que bé. Sobretot, quan estan enredades amb cordes o similars, adverteixen. Fotos: Josep Bagur Gomila El primer a arribar a la zona ha estat l'agent de Medi Ambient de guàrdia. I poc després, el Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, a través del GOB, que se l’ha enduita per a la seva observació i cura. Entre les instruccions que dona el GOB en cas que algú es trobi una tortuga marina, espècie en perill, està fer una trucada al 112 i esperar instruccions. I anar amb compte amb la boca, ja que podrien mossegar. Periòdicament, arriben a la costa tortugues marines enredades o moribundes. El GOB adverteix també que si trobam una tortuga flotant o si es deixen agafar fàcilment, sol significar que alguna cosa no va bé. Que sigui la gent qui les troba és quelcom bastant habitual. A Menorca en tenim diferents casos, al març de 2022, també as Grau, i un any anterior a Favàritx. El Centre de Recuperació de Fauna Silvestre n'atén una desena cada any, la gran majoria enredades amb cordes i xarxes de plàstic. Les tortugues són un dels animals marins més afectats pels residus plàstics que colonitzen els mars i oceans.