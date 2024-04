Sant Lluís tornà a donar la benvinguda dissabte al gegant Joan Flametes, sortint des del Pla de sa Creu la resta de gegants del municipi; la Colla de Geganters i Grallers des Castell; els Gegants i Geganters de Llucmaçanes, i la Colla Yurka.

Junts, en un passacarrer, amb música alegre de sa Xaranga de Maó, per anar-lo a cercar. El gegant de la flama els esperava a l’escola, que aquest any fa 75 anys. La regidora Patrícia Pons li va fer entrega del sac màgic dels desitjos, i els quatre gegants de Sant LLuís van ballar. Seguidament, va ser ball conjunt. I per acabar, la foto de família.