Dos entidades, dos personas -Alejandro y Óscar-, tareas sencillas pero imprescindibles. Con estos mimbres, Hestia Menorca y la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca (FPDM) han compartido su primera temporada de acuerdo para prácticas profesionales no laborales. Enmarcadas en el Servicio de Taller Joven, un programa del Área de Inserción Laboral de la Fundación, las prácticas pretenden servir de entrenamiento prelaboral para personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.

Las de Alejandro han sido las primeras que se han realizado en el Pavelló Menorca después de que, a principios de temporada, Hestia Menorca y la FPDM sellaran su compromiso, dando, así, un paso más en el camino de colaboración que comparten casi desde que se fundó el Club de Bintalfa. No en vano, la entidad presidida por Oriol Segura trabaja para «ser una organización abierta, integradora, eficaz y eficiente, orientada en la consecución de los objetivos deportivos y sociales que nos marquemos», objetivos para los que se ha rodeado de casi un centenar de patrocinadores y colaboradores, entre ellos la FPDM.

«En años anteriores, ya habíamos tenido colaboraciones con el Club, tanto en facilitar el acceso a los partidos a los usuarios de la FPDM como en su momento con la contratación de una persona con discapacidad a través del Servicio de orientación laboral. Cuando empezamos a valorar la búsqueda de prácticas individuales para Alejandro teníamos claro que debía ser en algún sitio relacionado con el deporte. Alejandro es una persona muy sociable y deportista y pensamos que el Hestia Menorca podría ser una buena oportunidad», explica Sergio Colino, responsable del Área Prelaboral de la Fundació.

La elección no pudo ser más acertada. Principalmente, porque a Alejandro son las prácticas que más le han gustado, una valoración positiva que comparten las diferentes partes implicadas, empezando por Óscar Torres. «La experiencia ha sido muy enriquecedora. El Hestia tiene un equipo profesional muy pequeño y normalmente trabajo solo. Cuando estás acostumbrado a trabajar así, integrar a una persona, más cuando no es un trabajador sino alguien que se está asomando al mercado laboral, no es fácil. Pero viendo cómo lo ha vivido Alejandro, el esfuerzo ha merecido la pena», opina el responsable de Mantenimiento del Club y tutor de las prácticas, cuya implicación ha sido clave en el éxito de esta iniciativa.

«Después de acudir al pabellón, unos días antes de empezar, para la presentación de su tutor, Óscar, y los dirigentes del Club, se vio una gran predisposición», remarca Colino, para quien también ha sido determinante la actitud de Alejandro. «Se ha identificado mucho con el Club. Los viernes, que es el día que se juntaba con el resto de sus compañeros, mostraba una gran satisfacción con el trabajo realizado, y desde que comenzó, no se ha perdido ni un partido».

Más allá del caso concreto de Alejandro, quien, tras su paso por el Hestia, comenzó prácticas en otro lugar, «para el Taller Jove, este tipo de colaboraciones con las entidades y empresas de la Isla es fundamental porque en el momento que valoramos que los usuarios están preparados para hacer prácticas individuales, necesitamos distintos perfiles profesionales; un amplio abanico de posibilidades para ajustarlo a las capacidades y gustos de cada uno. Esto, y una buena tutorización e implicación del tutor o tutora de prácticas son dos aspectos clave para un buen aprovechamiento», argumenta el responsable de este taller.

Finalmente, para el Club, el acuerdo, y las prácticas que se han derivado del mismo, y las que se puedan derivar -«no descartamos, si surge algún usuario con los mismos gustos, proponer una nueva colaboración el curso que viene», apunta Colino- es motivo de orgullo. «Todo lo que hacemos cobra un sentido mayor con iniciativas como la de estas prácticas, el #MatealEstigma, «El bàsquet de Menorca es comparteix» o «¿Cuál es tu excusa?». Queremos ser referente en lo deportivo y contribuir a que la sociedad de Menorca sea más sana, más inclusiva, más justa, y estamos convencidos que el camino no es decirlo, sino hacerlo», remata Segura.