El Centre de Geologia de Menorca, a Ferreries, celebra enguany el desè aniversari de la seva creació, amb l’obertura aquesta setmana d’un nova temporada i de l’exposició temporal «Espècies invasores a la Reserva de Biosfera de Menorca», per tal de conèixer les principals espècies invasores que s’identifiquen a l’Illa, la seva problemàtica i la gestió per fer front a la seva proliferació.

Creat el 2014, el Centre de Geologia de Menorca està gestionat per l’Agència de Reserva de Biosfera del Consell insular amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ferreries com a propietari de l’edifici on s’ubica el citat centre. L’Agència de Reserva de Biosfera licita cada any la coordinació del Centre que des del seu inici recau en l’empresa Geoservei Projectes i Gestió Ambiental, de Girona, de la qual el seu delegat a Balears és Agustí Rodríguez. «Fer-ho d’any en any ens limita molt, si es fés amb una periodicitat més prolongada es podria dur a terme un projecte a llarg termini, aquesta és la intenció del Consell», assegura.

El Centre de Geologia de Menorca va ser inaugurat el setembre de 2014, arran de la iniciativa de l’Agència de la Reserva de Biosfera en adonar-se’n de l’interès per valoritzar el patrimoni geològic de l’Illa. «De fet, va néixer perquè vam fer un projecte a Binimel·là -anomenat Life Reneix- i la tècnica del Consell s’adonà que aquella zona tenia un gran valor geològic i que era una part més de la Reserva», recorda.

Després de l’acord amb l’Ajuntament de Ferreries, que va cedir l’edifici de l’antic escorxador del poble per habilitar el Centre de Geologia de Menorca, es va intentar establir convenis tant amb particulars com amb institucions que tinguessin col·leccions geològiques, «el Centre va néixer gràcies a aquests convenis, són cessions que ens van fer i vam poder aconseguir una mostra interessant, sinó haguéssim hagut d’anar pel camp per recollir pedres, no tindria res a veure amb el que es té ara», afirma. Aquestes col·leccions són, entre altres, una part de l’exposició temporal «Pedres de Menorca», muntada per Miquel Fernández i Antoni Obrador el 1994 a la Biblioteca Pública de Maó, una col·lecció del GOB que els va cedir Joan Rosell i Carme Llompart, del Museu de Ciències Naturals de Binissuès i del Museu Diocesà de Ciutadella, a més d’altres de particulars, assegura.

Activitats

Rodríguez també destaca l’organització de dos congressos nacionals, un sobre patrimoni geològic el 2017 i l’altre sobre ensenyament de la geologia el 2018, amb l’assistència d’un centenar de participants en cada un d’ells. Per altra banda, s’ha centrat en organitzar excursions, xerrades i tallers familiars amb molta accceptació. «La gran fita del Centre de Geologia de Menorca ha estat consolidar un missatge molt senzill i molt clar: la Menorca dels colors, en què agrupam les roques del territori segons el seu color, és a dir, la Menorca blanca, la Menorca vermella, la Menorca fosca, és un missatge supersenzill que moltíssims centres docents i altres l’utilitzen per ensenyar la geologia de Menorca, quan abans la geologia de l’Illa que s’ensenyava era bastant pobre», subratlla.