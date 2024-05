Este mes, hasta el 2 de junio, los socios de Aficine tienen nueva ventaja y es que todos los puntos que acumulen estos días se multiplicarán por dos solo mostrando la imagen de este artículo, en las taquillas de cualquiera de sus cines.

En el caso de no ser socio, solo nos queda animarte a formar parte de la familia Aficine porque esta es solo una de las múltiples ventajas que tendrás. Te explicamos cómo hacerte socio Aficine y empezar a puntuar doble este mes.

Entra en la sección de 'Hazte Socio' de Aficine, introduce los datos que se solicitan, pincha el botón de registrarse y, ¡Bienvenido o bienvenida a la familia Aficine! Lo siguiente ya es disfrutar de numerosas ventajas y descuentos en tus entradas. Precisamente, por ser socio las entradas de lunes a viernes no festivos te cuestan 5,50 euros. Aunque esa no es la única ventaja, accederás a promociones y también podrás conseguir 'Afipuntos' y acumularlos para obtener premios. Precisamente hasta el 2 de junio estos Afipuntos puntuarán doble, así que no te lo puedes perder. Los bonos son otra de las posibilidades a las que accederás como socio o socia de Aficine. Puedes consultar el resto de condiciones en la imagen que acompaña a esta promoción. ¿De verdad aún te lo estás pensando?

Además en Aficine..

Todo ello, en Aficine, la empresa de exhibición cinematográfica líder en Balears, con más de 40 salas, todas ellas distribuidas en Mallorca, Menorca y Eivissa. Aficine es el multicines de referencia en la isla de Menorca.

En Maó dispone de 6 salas y parking gratuito. El horario de apertura es de miércoles a domingo de 16.30 a 21.30 horas. Su teléfono es el 971 36 47 71.

■ Puedes consultar las películas que proyectan en Maó mirando aquí la cartelera.