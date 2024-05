Les increïbles imatges d’un grup de dofins captades a aigües de Menorca per un equip d'investigadors Procedents de la Universitat de Barcelona i finançats amb una ajuda a la recerca de l'IME, pretenen determinar la rellevància de l'àrea per a l'espècie en una zona delimitada per a la ubicació d'instal·lacions d'eòlica marina