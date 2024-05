A més de Maó, altres tres municipis de Menorca coincideixen en la celebració, aquest cap de setmana, dels tradicionals actes de primavera dedicats a les flors. Són es Migjorn Gran, Alaior i es Castell.

En el cas d’Alaior, els actes dels Dies de Flors comprenen del dia 11 al dia 26. La inauguració de dissabte comptarà amb diverses actuacions musicals, per acompanyar «una manera única de descobrir Alaior a través d’increïbles ornamentacions florals», una transformació del municipi que defineixen com «un món ple de fantasia i creativitat».

Pel que fa as Migjorn Gran, la festa s’anomena «Un ram per as Migjorn Gran». Aquest dissabte, a les 11 hores, s’han previst jocs i tallers al pla de l’Església per ajudar a vestir tot el poble de flors i colors. Diumenge comptarà amb un passacarrers a les 11 hores i un vermut musical.

Es Castell presenta «un extens programa d’activitats» entre els dies 9 i 12 de maig. Convida a la participació de la gent en la decoració de façanes, carrers i altres espais públics, tant fora com dins del concurs «Floreix es Castell» Diferents grups han «apadrinat» set punts públics per decorar-los fora de concurs.

Gegants

En paral·lel, dissabte se celebra as Castell un espectacle de llum, so i correfoc amb el qual la colla de Geganters del poble, juntament amb altres colles convidades, inicia la celebració del seu 60 aniversari, que continuarà amb altres activitats de caire tradicional, a propòsit de les festes de Sant Jaume. Serà a les 12 i a les 20 hores. Per a aquest esdeveniment s’han convidat els dimonis de Factoria de So (Mallorca) i la batucada Folcat Diabòlic (Hospitalet de Llobregat).