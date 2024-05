Com cada any, amb l’arribada de la primavera, arriben també a Menorca les nombroses espècies d’aus que, juntament amb les ja residents a l’illa, cerquen establir una parella reproductora i un bon indret a on trobar o formar un niu a on poder iniciar la temporada reproductiva per tal de poder criar els seus pollets durant els mesos d’estiu. Però en aquesta època, el fet que hi hagi unes temperatures més elevades i una major disponibilitat d’aliment fa que, no només les aus siguin les que dediquin el seu temps i esforç al cicle reproductiu, sinó que petits mamífers, rèptils i amfibis les acompanyin en aquest procés.

En aquesta època, és molt comú trobar-se polls que han caigut dels seus nius o eriçons acabats de néixer o molt joves, i és en aquest precís instant en què ens sorgeixen molts dubtes: Què faig? Necessita la meva ajuda? Com puc actuar per contribuir a la seva supervivència?

Si bé cal deixar clar que sense la implicació i l’ajuda de tota la ciutadania, la nostra tasca com a Centre de Recuperació de Fauna Silvestre es veuria clarament compromesa i el nombre d’animals als quals assistim seria significativament menor, també cal remarcar la importància d’unes bones pautes d’actuació que ajudin a que el procés pel qual aquests animals es recuperin i tornin a ser alliberats a la natura es produeixi d’una manera més correcta, eficaç i beneficiosa per la nostra fauna.

Què cal fer quan trobam un animal que necessita ajuda?

És fonamental saber que abans d’actuar s’ha d’examinar la situació minuciosament: de quin grup animal es tracta, on es troba l’individu, edat aproximada i estat de salut a simple vista.

Si parlem d’exemplars adults, els dos possibles escenaris serien que l’animal es trobés a una zona que suposés un perill imminent per a la seva supervivència, o que es trobés ferit o malalt. En tots dos supòsits caldrà telefonar al Centre de Recuperació (telèfon d’emergències 619834597) i us assessorarem de la possibilitat de reubicar l’animal no ferit a una zona segura, d’on portar un animal per a poder ser atès i també us informarem sobre mesures de manipulació correctes i segures.

És recomanable telefonar per consultar cada cas en concret i decidir quina és l’actuació més beneficiosa per a cada animal.

En el cas de trobar polls o cries de fauna silvestre, caldrà inspeccionar la zona on s’ha localitzat. Les diferents espècies disposen de diferents estratègies a l’hora de fer els seus nius, que podem trobar a les copes dels arbres, als forats dels troncs, escletxes a la paret, teulades de les cases, penya-segats, etc.

No sempre és necessari ajudar un poll caigut del niu. A la majoria d’espècies, caure del niu quan ja estan plomats forma part del seu procés natural d’aprenentatge de vol i els pares seguiran a prop d’ell per encarregar-se de la seva criança.

D’altra banda, hi ha espècies d’aus que no es queden al niu un cop neixen. Així, podeu telefonar per consultar cada cas en concret i decidirem quina és l’actuació més beneficiosa per a cada animal.

En el cas dels mamífers, haurem d’estar ben segurs que la mare no es troba a prop abans de considerar que la cria està perduda o desatesa. Els exemplars adults abandonen els nius o caus durant curts períodes de temps per a alimentar-se o canviar de refugi, però tornen a temps per seguir alimentant als seus petits.

A diferència de les aus i dels mamífers, els rèptils i els amfibis, independentment de la seva mida, neixen preparats per a afrontar la vida que els espera sense l’acompanyament dels seus progenitors. Per tant, no ens hem d’alertar quan trobam una tortugueta petita o un calàpet i pensar que han perdut als pares, ja que aquestes espècies tenen un sentit de l’instint molt elevat que els permet ser autònoms des del primer dia que surten de l’ou.

Si després d’analitzar atentament la situació es considera necessària l’actuació professional (l’animal està definitivament sol, amb possibles depredadors a les proximitats, ferit o malalt), remarcam la necessitat de telefonar (abans de fer cap l’actuació) al Centre de Recuperació per tal d’indicar-vos com procedir.